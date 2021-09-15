保誠用科技打造健康財富保障新優勢　承諾助人活出豐盛人生

▲ 保誠推出全新廣告系列，承諾助人活出豐盛人生。

新型肺炎在港爆發至今已接近年半，雖然個案數字漸趨緩和，但港人的日常生活已在不知不覺間起了變化，最明顯是市民轉戰網購和使用外賣App，同時對個人衛生管理和提升健康的意識愈來愈高，倚賴電子產品如智能手錶、健康管理手機App 監察身體狀況。

去年3月保誠將Pulse by Prudential應用程式（下稱Pulse）引入香港，不僅給予客戶以至全港市民免費健康資訊及特定保障，同時提供多項嶄新的數碼醫療服務，協助用戶全天候管理健康。 保誠亦是香港市場首間保險公司，透過Pulse向全港市民免費送上「新型冠狀病毒保障」，不遺餘力協助港人在抗疫路上並肩同行。

Pulse體現數碼實力 疫情中加強保障



保誠首席市場拓展及保險營銷總監吳詩雅表示，Pulse去年引入香港時社會正值面對新型肺炎挑戰。「我們洞悉到推出市場的速度和時間至為關鍵。當時市民正處於疫症最恐懼和擔憂健康之時，Pulse的面世有助舒緩他們的情緒。其中，我們透過Pulse推出市場首個『免費新型冠狀病毒保障』，免費為18歲以上居港的香港永久居民提供確診及身故賠償，惠及50萬名Pulse 用戶及其子女。」

▲ 保誠「用行動」與香港市民並肩抗疫，積極履行企業和社會責任。

吳詩雅相信，了解市場缺口及明白客戶需要是關鍵原因。「我們把握先機，例如透過Pulse推出『新型冠狀病毒保障』、『免費外傭新型肺炎保障——僱主現金津貼』。 其後新冠疫苗供港，保誠為了減輕大眾對疫苗可能引起不良反應的憂慮，再度在Pulse 推出『新冠疫苗 ‧ 全護基金』，不論是確診新型肺炎或接種疫苗後出現引起不良反應，亦會獲發現金津貼。

吳詩雅表示，全賴Pulse的平台，讓保誠可以迅速及大規模推出適切的免費保障，回應市場需求，緩解市民燃眉之急。

▲ Pulse by Prudential 健康應用程式，為用戶提供最適切實用的健康資訊及支援。

疫情推動數碼健康普及化



吳詩雅又提到，同是「機不離手」的港人，對效率及質素有一定要求。以保誠的Pulse 手機App為例，用戶除了可免費使用AI Chatbot自行評估症狀、建立3D 人體影像監察個人健康、智能中醫體質檢測外，還可以實惠價錢享用「網上睇醫生」視像診症服務。 視像診症已十分「人性化」，而且由預約、交付診金、網上求診，至領取藥物全程都可透過Pulse，安坐家中一併辦理，既方便又實惠，完全切合港人使用電子科技的傾向 - 省時、安全、更有效率。

▲ 保誠行政總裁容佳明(中) 帶領團隊，透過Pulse 推出視像診症服務，實踐保誠為全港市民帶來實惠便捷的保健服務承諾。

除了檢測項目，Pulse更設線上學堂，用戶可免費參與由星級導師舉辦的跳舞、瑜伽等課程，有助建立身心健康。目前，Pulse已在亞洲及非洲，包括香港17個市場推出，市場反應熱烈。Pulse 至今已錄得3000萬次下載量¹。

吳詩雅稱，未來保誠會繼續優化Pulse，冀能在保險科技創新應用上一直走在業界前線，在『預防』、『延緩』及『保障』三大健康關鍵階段，主動積極地協助用戶管理個人的健康需求。

保誠全新廣告系列

保誠推出全新廣告系列，表達未來與客戶建立健康及財富夥伴關係的願景: 希望透過科技讓所有人能享有實惠又便捷的保健服務，以守護客戶的財富；鼓勵『用行動』活出身心健康、與社群攜手同行，以及承諾為客戶提供可持續投資的保障，致力幫助人們活出豐盛人生。

¹資料來源：英國保誠集團2021年上半年度財務報告



（資料由客戶提供）