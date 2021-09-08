【廁所堵塞】住戶起床驚見全屋離奇水浸　馬桶噴污水十幾條鯽魚漂浮

▲ 住戶起床驚見全屋離奇水浸，馬桶噴污水十幾條鯽魚漂浮。

廁所堵塞是常見的家居問題，不過內地有民眾家中發生離奇水浸，大量污水從馬桶冒出，積水已到淹到腳背附近，水中更漂浮著多條鯽魚，懷疑有住戶將魚倒入廁所，造成堵塞。

綜合內地媒體報道，事發於上月28日，住在重慶南岸昌龍城市花園1棟4樓的冉姓女子早上起床後，發現家中水浸，睡房內積水已淹過腳背，出睡房一看，發現客廳和另外兩個睡房都遭殃，大量污水不斷從廁所馬桶往外冒出來，水中竟然還有多條魚，令她當場嚇呆。

我都懵圈了，還有魚在這裡游動，還是活的，家裡又沒有魚，不知道從哪裡來的。

最新影片：【活得健康啲】揀錯書包易令學童寒背 脊醫4招教你揀好書包

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

冉女數了數，發現有十幾條小鯽魚，大部分已經死亡，還有幾條在游動。她和丈夫立即通知管理公司，維修工人其後到場疏通管道，初步判斷這些鯽魚是從樓上某住戶的廁所排污管道沖下來的。

事後，冉女夫婦與管理處保安逐家逐戶查問，調查事件的罪魁禍首，結果，在9樓樓梯間的垃圾桶中，發現40多條死掉的鯽魚，懷疑9樓的住戶將鯽魚丟進馬桶沖走，造成排污管道堵塞。

不過由於該處沒有安裝監控，亦沒有住戶願意承認，因此目前無法確認肇事者身分，案件已交由給警方處理。

最新影片：【湊得輕鬆啲】蘇慧音爸爸培育乒壇新力軍 女拔小師妹陳劭藍成後起之秀

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣