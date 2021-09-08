【聲夢傳奇】何晉樂感激女友當日支持參賽　Rock為事業延遲結婚：現在團火好旺盛

▲ 何晉樂為追夢而延遲結婚計劃。

第二季的《聲夢傳奇》正進行招募，TVB近日亦找來《聲夢傳奇》首屆學員進行訪談，分享參加比賽以來的心路歷程。繼炎明熹之後，最新影片是訪問何晉樂（Rock），他在片謂最大收穫是認識了14位學員，任何一個人被foul出局，大家也會不捨。

此外，Rock為了追歌手夢，將置業結婚的計劃暫時擱置，他說：「想追埋夢先，現在這團火好旺盛。」

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▲ 何晉樂謂參加比賽，令他重拾那團火。

回望參賽原因

於TVB的官方平台See See TVB裡，昨日上載《聲夢傳奇》學員何晉樂（Rock）的訪問片段。當日Rock晉身4強進入總決賽，被參加比賽以來的感受，他說：「所有事情好似發了個夢，沒想過節目那麼成功，估不到比賽係會令人忍不住想喊，本身比賽是你跟我鬥，你死我活架嘛，」

Rock回想於第一ROUND成功晉級之後，開始有少許成績，給予他信心繼續行落去，加上認識了14位學員，令他更加不想離開。

他說：「認識對方之後不想放棄比賽，好想一起行落去。邊個被FOUL大家也不願意，會鬧導演為何要foul呀，明明唱得好好，捱鬧最多是導師們，誰人被foul都一定是他們錯，沒有一個人是對的。」

說到為何當初參加比賽？Rock表示：「初初覺得在busking或音樂上去到極限，好想有點突破。」

心中團火旺盛

Rock謂參加比賽後，個人比前更有自信：「不會再諗埋一邊，做每一件事都盡力做，想著最好的結果，即使覺得條路是難行，就努力一點，見到身邊有那麼多幫到自己的人，為何不開口問一聲？」

感動是有著14位學員的陪伴：「這條路是難行，但遇到14個那麼好的朋友，這條路不孤單。」

他承認報名參加前曾想過「縮沙」，Rock表示：「知道入一個電視台去玩一個比賽，其實是不簡單，鍛鍊啦，我覺得是一種鍛鍊。」

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說到若不參加比賽，此刻會做甚麼，任職理財企劃的Rock表示應該會努力返工儲錢，為結婚作打算，他說：「應該個人沒那麼有『火』，我本身想努力儲錢快點搬出去住，想有自己的家庭，參加這節目令我這大計推遲少少。」他續說：「因為這個夢愈來愈近，想追埋先，現在這團火好旺盛。」

至於說到未來有何工作計劃，Rock直言希望快點擁有自己的歌曲，以及寫歌送給別人，又說原本對拍劇很抗拒變好奇：「覺得又要學新嘢，不知道要否拍古裝劇或超時空的題材。但現在見到個劇集又好有興趣去揣摩下角色。」

▲ 何晉樂於某大型保險及投資公司任職理財策劃。（取自instagram）

高學歷筍盤

Rock上月於《聲夢》演唱會上公開戀情，公開答謝台下的女友，當時他說：「在比賽期間，我的女友都好支持我，她為人較低調，但好多謝她包容我，I love you baby！」」此外Rock事後受訪時再次提及女友：「浪漫一點麻！她在背後幫了我好多，她會遷就我比賽，又煲湯給我飲。」

事實Rock可說是筍盤，擁有著高學歷和從事不錯的職業，他在2019年畢業於英國威爾斯的卡迪夫大學（Cardiff University），修讀藥劑學碩士課程。

Rock於9歲時隨家人移民英國，他曾於TOPick訪問中說到在英國居住時慢慢培養對唱歌的興趣：「運動方面不擅長，加上朋友又不多，那候就經常對著咪高鋒錄歌，然後將片段放上論壇，中學時代參加歌唱比賽，原本寂寂無名突然多了一批支持者，那時候很開心，幾乎每天也上載唱歌片段。」

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追夢曾被父母反

大學畢業後，Rock考獲藥劑師牌，於英國完成實習後就回流返港，擁碩士學位的他更放棄藥劑學的專長，於某大型保險及投資公司擔任理財策劃工作。

與另一個參賽學員Archie一樣，追夢過程裡曾遭父母反對：「正如拍拖一樣，他們怕玩音樂荒廢學業，只要讀好書就可玩音樂，可擁有自主權，加上若做歌手不成名的話，也可以有Plan B作保障。」