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【港區國安法】支聯會4名常委涉拒交資料被捕　警方：不排除拘捕更多人

政治 12:23 2021/09/08

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鄒幸彤今早被捕。（經濟日報資料圖片）

支聯會表示，警方今日早上拘捕多名常委，已確認被捕的包括副主席鄒幸彤、梁錦威、鄧岳君及陳多偉。警方國安處表示，以「沒有遵從《港區國安法第43條實施細則》通知規定提供資料罪」拘捕4人，正被扣留調查。

警方國安處表示，今日在全港多區採取執法行動，以《港區國安法》下的《實施細則》附表5第3(3)(b)條，拘捕三名男子和一名女子，所有被捕人現正被扣留調查；又強調警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

鄒幸彤今早一度在社交網站直播，指警方抵達其位於中環美國銀行中心的辦公室外，不停按門鐘及試圖開密碼。據了解，鄒幸彤早上被捕後，被帶返中區警署；而梁錦威、鄧岳君及陳多偉，則各自被帶到荃灣、旺角和元朗警署。

警方國安處早前要求支聯會多名常委提交資料，限期昨日屆滿。支聯會日前召開記者會，重申支聯會並非「外國代表人」，又表明拒絕按警方要求提交資料，形容常委已有心理準備承受法律後果。保安局局長鄧炳強昨日強調，任何人不按《港區國安法》交出資料，警方必定會迅速追究及執法。

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責任編輯：胡偉明

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