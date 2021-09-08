【搶劫判囚】假扮乘客凌晨持刀劫的士司機　散工認搶劫罪囚6年

▲ 假扮乘客凌晨持刀劫的士司機，散工認搶劫罪囚6年。（經濟日報資料圖片）

25歲散工兩度於凌晨時分假扮的士乘客，到達目的地後亮刀指嚇的士司機，劫去兩名的士司機現金共5,000元及3部手機後逃走，其後因涉另案被捕。涉案散工今（8日）於高等法院承認兩項搶劫罪，判囚6年。法官指提供公共服務的士司機處於弱勢，理應受保護。

被告陳碩麟（25歲），案發時任職散工，承認兩項搶劫罪，控罪指他於2020年7月29日及8月8日，分別在深井及荃灣搶劫兩名的士司機共5,000元現金及3部手提電話。

案發於凌晨時分，被告登上的士要求前往目的地，到達後再要求駛往其他地方，其間亮刀指嚇兩名司機，劫去現金共5,000元及3部手機後逃走。同年9月22日被告因另案被捕，被告於警誡下作出招認，並透露已花光所涉現金，涉案手機亦已變賣。

控方指被告曾有盜竊及涉及不誠實行為刑事紀錄，昨日（7日）就以欺騙手段獲得財物罪，被判囚12星期，現正服刑中。

法官判刑時指被告犯下本案後1個月，重施故技再向的士司機埋手，以欺騙手段騙取司機款項，可見他完全漠視的士司機於社會的地位。法官指提供公共服務的的士司機處於弱勢位置，理應受到保護，相信案中司機被刀指嚇時受驚嚇，而事主沒有受傷對被告而言屬幸運。

法官指本案涉及的是一柄刀，而非鎅刀，雖然被告沒有將刀架於事主頸項，但涉及不同時間犯案，判監共6年，並頒令刑期與另案分期執行。

據了解，被告於另案涉向的士司機展示短訊，稱已透過網上銀行系統支付車資，惟因不慎多付車資，要求司機歸還多付車資，其後被發現被告從沒有轉帳車資，所發短訊亦遲虛假。

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記者：林育慧