  • 33°C
香港時間 : 2021908日 (週三) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶劫判囚】假扮乘客凌晨持刀劫的士司機　散工認搶劫罪囚6年

社會 12:24 2021/09/08

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

假扮乘客凌晨持刀劫的士司機，散工認搶劫罪囚6年。（經濟日報資料圖片）

25歲散工兩度於凌晨時分假扮的士乘客，到達目的地後亮刀指嚇的士司機，劫去兩名的士司機現金共5,000元及3部手機後逃走，其後因涉另案被捕。涉案散工今（8日）於高等法院承認兩項搶劫罪，判囚6年。法官指提供公共服務的士司機處於弱勢，理應受保護。

被告陳碩麟（25歲），案發時任職散工，承認兩項搶劫罪，控罪指他於2020年7月29日及8月8日，分別在深井及荃灣搶劫兩名的士司機共5,000元現金及3部手提電話。

案發於凌晨時分，被告登上的士要求前往目的地，到達後再要求駛往其他地方，其間亮刀指嚇兩名司機，劫去現金共5,000元及3部手機後逃走。同年9月22日被告因另案被捕，被告於警誡下作出招認，並透露已花光所涉現金，涉案手機亦已變賣。

控方指被告曾有盜竊及涉及不誠實行為刑事紀錄，昨日（7日）就以欺騙手段獲得財物罪，被判囚12星期，現正服刑中。

法官判刑時指被告犯下本案後1個月，重施故技再向的士司機埋手，以欺騙手段騙取司機款項，可見他完全漠視的士司機於社會的地位。法官指提供公共服務的的士司機處於弱勢位置，理應受到保護，相信案中司機被刀指嚇時受驚嚇，而事主沒有受傷對被告而言屬幸運。

法官指本案涉及的是一柄刀，而非鎅刀，雖然被告沒有將刀架於事主頸項，但涉及不同時間犯案，判監共6年，並頒令刑期與另案分期執行。

據了解，被告於另案涉向的士司機展示短訊，稱已透過網上銀行系統支付車資，惟因不慎多付車資，要求司機歸還多付車資，其後被發現被告從沒有轉帳車資，所發短訊亦遲虛假。

更多最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧

相關文章

【打擊罪案】警方聯同入境處等進行反罪惡及非法勞工行動　突擊搜重慶大廈等多處拘捕51人
今日 11:08
【打擊罪案】警方聯同入境處等進行反罪惡及非法勞工行動　突擊搜重慶大廈等多處拘捕51人
【懷疑炸彈】葵涌電話亭發現懷疑爆炸品　爆炸品處理課人員到場成功引爆
18:56 2021/09/07
【懷疑炸彈】葵涌電話亭發現懷疑爆炸品　爆炸品處理課人員到場成功引爆
【走私香煙】海關元朗反私煙行動　檢獲市值4800萬元私煙
18:33 2021/09/07
【走私香煙】海關元朗反私煙行動　檢獲市值4800萬元私煙
【滋擾法官】以電話及傳真騷擾法官　警拘57歲無業男涉藐視法庭
17:51 2021/09/07
【滋擾法官】以電話及傳真騷擾法官　警拘57歲無業男涉藐視法庭
【盜竊案】元朗5部巴士錢箱被撬毀　警當場拘29歲男子
14:17 2021/09/06
【盜竊案】元朗5部巴士錢箱被撬毀　警當場拘29歲男子
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
16:34 2021/09/06
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人

你可能感興趣

【打擊罪案】警方聯同入境處等進行反罪惡及非法勞工行動　突擊搜重慶大廈等多處拘捕51人
今日 11:08
【打擊罪案】警方聯同入境處等進行反罪惡及非法勞工行動　突擊搜重慶大廈等多處拘捕51人
【懷疑炸彈】葵涌電話亭發現懷疑爆炸品　爆炸品處理課人員到場成功引爆
18:56 2021/09/07
【懷疑炸彈】葵涌電話亭發現懷疑爆炸品　爆炸品處理課人員到場成功引爆
【走私香煙】海關元朗反私煙行動　檢獲市值4800萬元私煙
18:33 2021/09/07
【走私香煙】海關元朗反私煙行動　檢獲市值4800萬元私煙
罪案 經濟 的士 司機 深井 荃灣 香港

最高瀏覽

【最佳伴侶】男友付大部份首期上車置業　林秀怡帶埋媽媽與男朋友同居
18:51 2021/09/07
【最佳伴侶】男友付大部份首期上車置業　林秀怡帶埋媽媽與男朋友同居
【練琴苦況】6歲男童喊住練琴畫面淒慘　虎媽不准停︰就算喊都要練完
17:38 2021/09/07
【練琴苦況】6歲男童喊住練琴畫面淒慘　虎媽不准停︰就算喊都要練完
【網購陷阱】港爸拆淘寶包裝後無洗手進食全日肚屙　業內人士：劣質包裝含二噁英可致癌
16:55 2021/09/07
【網購陷阱】港爸拆淘寶包裝後無洗手進食全日肚屙　業內人士：劣質包裝含二噁英可致癌