【周末好去處】沙田期間限定戶外露營風咖啡店　Blue Bottle Coffee締造秋日悠閒品味【內附地址】

▲ Blue Bottle Coffee於沙田開始戶外期間限定咖啡店,主人更可以與毛孩一起享受寫意時光。(新城市廣場提供圖片)

踏入9月,大家對於露營的期待愈來愈熱切。雖然天氣仍未轉涼,不過想先感受秋日露營的寫意,一樣有機會。Blue Bottle Coffee 現正於沙田新城市廣場設立為期三個月的期間限定戶外咖啡店(至11月21日),由1966年美國產 Caravel 露營車為大家提供美味咖啡。活動更找來本地手工美食品牌 Jam Story 果醬二三事、The Nutter Company 和 Gelat Etc.一起參與,合作推出會場限定 Waffle Parfait。

咖啡以外,是次Blue Bottle Coffee 期間限定店更與多個本地品牌聯手,準備連串與咖啡生活息息相關的活動。如與本地城市單車生活文化平台 Bike The Moment 的咖啡單車遊,遊走沙田之間;與巨人染、植屋、集棄場等合作使用咖啡渣及再造木的工作坊、與本地愛好露營咖啡及攜帶寵物露營的朋友進行交流分享會等,讓更多人體驗咖啡生活的美好。

為答謝對限定咖啡店的支持,會場內購買任何一種物品搭配任何一種飲品,更可獲會場限定的 Blue Bottle Coffee 帆布咖啡杯提袋一個。數量有限,換完即止。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

位於沙田新城市廣場一期3樓戶外平台的全新「兒童及寵物同樂園」上月底正式開放。面積達 8,000 呎,比舊有大4倍。公園亦加入「pets camping」元素,現場除有印第安帳篷,露營餐椅,更有寵物專用帳篷。小朋友和毛孩盡情放電之餘,家長亦可以在旁邊Blue Bottle Coffee悠閒享受咖啡,齊齊主寵同樂。

樂園以大自然草原為設計概念,分設 2 大「歷奇區」及「野餐區」,包括打卡斜台、平衡木、寵物隧道及貓咪樹屋等 6 大寵物玩樂設施,必定能讓主人寵物樂而忘返。

現場寵主購買任何飲品或食物更可免費獲得主打全天然椰子甜品的香港綠色品牌 So Pup by So Coco 狗仔專屬全素椰子雪糕 (或可以單價 $12 購買)。

Blue Bottle Coffee 沙田限定戶外咖啡店

地點:沙田新城市廣場一期3樓戶外平台

日期:2021年8月25日至11月21日

時間:11:00am-08:00pm

限定甜品:The Nutter Company 花生奶油窩夫芭菲($68)、JamStory x Blue Bottle 果醬窩夫芭菲($68)

記者:王嵐