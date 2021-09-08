【跨境生復課】教育局研更多學校深圳設中心　予跨境童返中心上課

▲ 特首林鄭月娥今早出席立法會行政長官質詢。（馮漢柱攝）

特首林鄭月娥今早（8日）出席立法會行政長官質詢，提到已向中央提出有關建議，認為有專家對接後，就可實現逐步有序通關；又指指外圍疫情嚴重，現階段不是一個與病毒共存的策略，否則可能會因而更加沒有希望通關。詳情請見【下一頁】

工聯會議員麥美娟今出席 立法會行政長官答問大會時， 關注 跨境學童事宜， 林鄭月娥 指 同意跨境學童情況值得關心，已要求教育局研究，促成更多學校在深圳設立中心幫助學童， 讓跨境學生回到中心，可與同學一起上課及有課外活動。

被 問到有關「安心出行」應用程式可否改良及加裝功能，以達至通關條件， 林鄭月娥 表示不回應太技術的問題，但當局很快與內地討論，就對方提出的先決條件，會盡全力達至有關情況。

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責任編輯：余思嵐