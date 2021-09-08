【生活智慧】Z字頭一定是80年代出生？ 拆解香港身份證首個字母的秘密

▲ 身份證首個字母，隱藏不同的秘密。

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團打疫苗抽獎送單位，今日抽出終極大獎凱滙單位得獎者，由於得獎者的身份證號碼，首個字母是「Z」，隨即引發不少人關注得獎者的年齡。究竟透過身份證號碼有甚麼小秘密呢？

香港首張身份證在1949年發出，由1個英文字母+6個數字及1個括弧數字或英文字母編成，70年代以前，身份證號碼上的英文字頭是根據身分證簽發地區所劃定，港島、九龍及新界區簽發的分別會由「A、D和H」、「B、E和G」及「C」字母開首；外籍人士身份證號碼則以X開首。

70年代起，政府將所有新簽發身份證的開首英文字母改為K和P，80年代起則統一身份證號碼與出世紙編號，通通轉為由Z字頭開始，並逆向使用剩餘的英文字母，故在88年中後期到98年中後期，在港出生的人就會用上Y字母。

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身份證號碼英文字母註解

A 首批身份證，1949-1962年間在簽發，大部份人在1950年代之前出生

B 1955-1960年在市區辦事處簽發

C 1960-1983年在新界辦事處簽發，多於1946-1971年間出生

D 1960-1983年在港島辦事處簽發，多於1946-1971年間出生

E 1955-1969年在九龍辦事處簽發，多於1946-1962年間出生

F 1979-1983年在新界辦事處簽發

G 1967-1983年在九龍辦事處簽發，多於1956-1971年間出生

H 1979-1983年在港島辦事處簽發，多於1968-1971年間出生

K 1983年3月28日至1990年7月31日首次登記身份證人士，多於1972-1979年出生

M 2011年8月1日起首次登記身份證的人士，多於2000起在香港以外出生

P 1990年8月1日至2000年12月27日首次登記身份證的人士

R 2000年12月28日至2011年7月31日首次登記身份證的人士

S 2005年4月1日起於香港登記出生的人士

W/ WX 外籍勞工及外籍家庭傭工

Y 1989年1月1日至2005年3月於香港登記出生的人士

Z 1980年1月1日至1988年12月31日於香港登記出生的人士

身份證上的符號說明：

***：持證人年齡為18歲或以上及有資格申領香港特別行政區回港證

*：持證人年齡為11歲至17歲及有資格申領香港特別行政區回港證

A：持證人擁有香港居留權

C：持證人登記領證時在香港的居留受到入境事務處處長的限制

R：持證人擁有香港入境權

U：持證人登記領證時在香港的居留不受入境事務處處長的限制

Z：持證人報稱在香港出生

X：持證人報稱在內地出生

W：持證人報稱在澳門出生

O：持證人報稱在其他國家或地區出生

B：持證人所報稱的出生日期或地點自首次登記以後，曾作出更改

N：持證人所報稱的姓名自首次登記以後，曾作出更改

根據過往入境處回覆，「M」字頭字母已是所有字母中最後一個，將來或需考慮使用其他字母，或雙英文字母字頭的身份證號碼，例如原本預留給外傭及外勞的W字頭身份證號碼，在2009年用盡後，已改用WX雙英文字頭。

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責任編輯：王明芳