【書包過重】港媽培養K3兒自理能力不做港孩　堅持自己書包自己孭被斥虐兒

▲ 有港媽為了培養K3兒自理能力，堅持他自己孭書包。

香港學生不單課業繁重，書包都特別重。一名港媽在網上投稿指，為了培養孩子的自理能力，不想他做媽寶及港孩，由K1至現時K3，都堅持孩子自己孭書包。結果惹來別人批評她虐兒，她大呻冤屈。

該名媽媽於facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示主張小朋友要有自理能力，不希望小朋友變成媽寶，長大後也不懂照顧自己，因此由孩子K1開始到現在讀K3，都要求他「自己書包自己孭」。媽媽坦言由小朋友讀K1開始，「我已經俾人話虐兒」，更曾有孩子同學的婆婆直斥，「睇唔過眼我咁對個仔」，她對此感到不忿︰

叫佢負返自己責任都有錯？難道你咩都幫佢做晒就係對佢好？

孩子呻攰拒幫孭書包

當她的孩子見到其他家長幫小朋友孭書包時，他有說好攰，想媽媽幫他孭一陣書包，但她立即拒絕，認為自己的事自己做，到升小一都要自己孭書包。有其他媽媽向她建議，將來可以為孩子購買有轆書包，但她非常抗拒︰

我一定唔會買呢款書包俾小朋友，喺地下轆完又孭上身，唔係嘛？

對方稱屆時孩子書包重，媽媽不幫他孭書包，又不讓他拖有轆書包，質疑她對小朋友不好。媽媽反嘲諷一些家長，「我亦都好期待欣賞，你點樣幫小朋友孭書包孭到中學畢業。」

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網民︰脊椎健康緊要啲

不過，網民對這位媽媽的冤屈似乎不同情，反而認為她沒有從小朋友的健康出發，而且並非孩子自己孭書包，就能培養他的自理能力。有網民留言，「聽過有小朋友孭到條腰彎咗，小朋友太細唔敢博」、「我覺得脊椎健康緊要啲，自理能力可以喺其他方面訓練返嚟」。點擊睇更多網民意見︰

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有網民建議，要視乎小朋友書包的重量，如果書包輕可以讓小朋友自己孭。至於書包太重，家長可以幫忙分擔一些物品，或分開放入環保袋，減輕書包重量後，再讓孩子自己孭書包。這樣既可培養小朋友的責任感，又避免他們弄傷脊椎。

文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳