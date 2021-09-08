【打風返學】拆解教育局打風及紅雨黑雨安排　一文看清風球下中小幼學生停課指引

本港今個星期後期或受「打風」影響，天文台本月8日指，高空反氣旋會於今、明兩日覆蓋華南，預料熱帶氣旋「康森」8日橫過菲律賓中部，將於周四、五橫過南海，料9日稍後時間將進入本港800公里範圍，大致移向海南島一帶，天文台指9日日間將考慮發出一號戒備信號。

至於另一個熱帶氣旋「燦都」，會在未來2、3日大致移向台灣及巴斯海峽一帶。

天文台預測，本港8日大致天晴及酷熱。吹和緩偏東風，9日日天氣酷熱，稍後局部地區有雷暴，周五稍後及周末期間驟雨較多，風勢較大，氣溫介乎27至31度。

TOPick根據教育局關於惡劣天氣下，幼稚園及日校安排的文件，拆解學童在風暴下的返學指引：

1. 如8號、9號及10號風球改發3號風球

所有幼稚園 、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校繼續停課。

小學及中學方面，假如3號熱帶氣旋警告信號在5:30am前發出，上午校及全日制學校應恢復上課。

假如3號熱帶氣旋警告信號在10:30am前發出，下午校應恢復上課。

除非事前已公布所有學校須全日停課，否則其他學校應按上述安排恢復上課。

2. 3號風球改發為1號風球/取消所有風球信號

除非事前已公布所有學校須全日停課，否則學校應在當日的下午或翌日的上午恢復上課。

3. 當掛8號風球時中小學生正在上學

如天文台發出8號預警／8號熱帶氣旋警告信號時，學生已在上學途中，學校應實施應急措施，確保校舍開放和安排人手照顧已返抵學校的學生，並於適當時候及安全情況下妥善地安排學生返家。

如屬幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校的學生，校方則應在天文台發出3號熱帶氣旋警告信號時，實施以上應急措施。

4. 紅雨黑雨學童情況安排

- 5:30am至8am發出

上午校及全日制學校應全日停課，學校應實施應急措施，並安排人手照顧可能返抵學校的學生。

- 8am至10:30am發出

上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

- 10:30am至1pm發出

下午校毋須上學；但上午校及全日制學校則繼續上課，直至正常放學時間；並須在安全情況下方可讓學生回家。

紅雨或黑雨生效時，未離家上學的學生應留在家中；上學途中的學生則宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。至於已抵校的學生則應留在學校，校方會保持校舍開放，並安排應急措施照顧已返校的學生，直至情況安全方可回家，故家長毋須急於到校接送子女回家。

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責任編輯︰王明芳