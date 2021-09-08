【奇蹟生還】3歲自閉男童離奇失蹤　靠喝泥水維生3日後荒野奇蹟獲救

▲ 澳洲一名患有自閉症的3歲男童離奇失蹤，3日後被發現處於家中附近的森林。

澳洲一名患有自閉症的3歲男童，日前在家中離奇失蹤，經警方和家人通宵進行搜救，3日後終被警方直升機發現獨處荒野，奇蹟護救。男童身體並無大礙，僅擦傷和有尿布疹，警方正調查男童失蹤原因。

▲ 患有自閉症的3歲男童AJ，被發現獨處荒野河中。（影片截圖）

失蹤3日被發現在荒野

綜合外媒報道，事發在澳洲新南威爾士州（New South Wales），患有自閉症、不會說話的3歲男童Anthony 'AJ' Elfalak，在本月3日大約中午時分，從家中離奇失蹤。

警方接報後出動救援隊，通宵在男童住所附近進行搜索。最終在本周一（6日），即男童失蹤後的3日，在森林內的一條小溪中發現AJ，當時他正用手舀混濁的河水來喝和洗面，該地點距離男童家中只有500米。

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男童身體並無大礙

男童獲救時身體僅擦傷和有尿布疹，並無大礙。家人得知消息後激動相擁，爸爸形容能夠尋回兒子是個「奇蹟」，

在過去數天，我在樹林裡沒有闔過眼。我們沒有停止搜救。這是奇蹟，他被螞蟻咬，還跌倒了，但是還活著。他還活著。這太好了。

警方正調查男童失蹤原因

與父母重聚後，男童被送院檢查，留院一晚後翌日出院回家。警方其後解釋，發現男童的荒野地形複雜、叢林密佈，加上男童可能躲進洞穴睡覺，故救援隊難以察覺。

警方續指，即使區內氣溫晚上跌至只有6度，但男童藏身洞穴，加上附近有水源，故增加了生存機會。當局正調查男童失蹤的原因。

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責任編輯︰王明芳