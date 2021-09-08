【愛的守護】失明10歲女獨自外出訓練自理　媽媽默默尾隨︰讓孩子認識世界

▲ 重慶一名失明10歲女孩獨自外出，媽媽一直在身後守護。

養兒一百歲，長憂九十九，如果孩子有身心障礙，父母更憂心。內地有名10歲女孩先天失明，近年媽媽為了培訓她獨立自理，決定放手，讓女兒拿著手仗外出，然而，媽媽放心不下，選擇默默尾隨守護女兒，媽媽的舉動感動不少網民。

10歲女孩雙目失明

綜合內地傳媒報道，重慶渝北區一名10歲女孩鄧穎先天性雙目失明，她現時在重慶市特殊教育中心讀三年級一班。鄧穎一出生就被發現雙目失明，毫無光感，而她大4歲的哥哥也是視障人士，有一隻眼盲。

由於父母忙工作，鄧穎由2歲開始交由祖母照顧，直到6歲才回到父母身邊，並讀特殊學校學習一些基本生活技能。每次出門，媽媽程英都會緊拖女兒的手，上下樓梯級、走過轉角位等，都會小心提醒。

▲ 鄧穎先天性失明，媽媽一直在女兒身邊守護。（網上圖片）

8歲學用手仗外出

女兒8歲時，媽媽認為是時候讓女兒學習獨立探索世界，送了手杖予女兒。初期，鄧穎感到慌張，但很勇敢地踏出了第一步。去年，媽媽再加強訓練，選擇放手讓孩子獨自出門，要求女兒學習使用手杖和無障礙設施。

媽媽當然很心痛，明白全失明的女兒在人來人往、車來車往的道路必定會不安恐懼，可是身為家長知道不能一直保護孩子。

孩子始終要長大，以後總要離開父母，我們也會老去，不可能一直陪在她身邊，讓失去光明的孩子獨立認識這個世界，是父母的責任。

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媽媽默默尾隨女兒

去年，鄧穎第一次獨自出門，去附近一間麵包店買包，距離家大約數百米，途中需要過一條馬路，媽媽安慰女兒別怕，叮嚀她按照平時教的過馬路、走在盲道上就可以。

從影片所見，鄧穎撐著手仗小心翼翼地行，有些路人好奇望著她，她到了麵包店，不小心撞到前方排隊的人，不過成功買到麵包。在馬路前，她站好仔細聆聽周圍的聲響，意會轉了綠燈，她跟身邊人一起快走，安全過馬路。

▲ 視障女孩鄧穎感謝媽媽的用心照顧，會在雜貨店幫忙。（網上圖片）

雖然花了比平時多數倍時間，但鄧穎任務完成，安全回到家。她不知道一路上媽媽一直悄悄跟在她的身後，目光沒有離開，默默守護著女兒的安全，更拍影片記錄是次珍貴的經歷，有關影片上載至抖音「小鄧穎的日常」，大獲網民讚好及感動。

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用心良苦 希望女兒獨立

之後，媽媽經常要女兒出門，例如去附近買水果、取東西等，每一趟「獨自」出門，實際上媽媽都會默默尾隨守護，離女兒不超過五米左右，而媽媽是沒有告訴女兒她也同行，有時候看到女兒前面有障礙物，媽媽選擇忍著不出聲，讓女兒自己發現及避開它，用心良苦。媽媽的守護行長達一年多，而女兒愈來愈有自信，勇敢地外出探索世界。

孩子獨自出門肯定不放心，但未來生活中必定會面臨各種困難，只能靠她自己獨立解決。

▲ 母女情深，很感動！（影片截圖）

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責任編輯：王明芳