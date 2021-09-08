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【明星扮靚】袁偉豪為太太影寫真　張寶兒再挑戰性感尺度展體態美【多圖】

娛樂 18:20 2021/09/08

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張寶兒派福利。

香港小姐張寶兒（Bowie）一向喜歡扮靚影相然後放社交平台與大家分享，而且她一向不乏性感打扮，展美好身段大派福利。當中最經典，是寶兒去年在海邊大解放，穿高衩泳衣拍超性感寫真，十分衝擊網民眼球。

一向錫太太的袁偉豪亦十分大方，不介意太太性感造型示人。近日，張寶兒分段上載一批新近拍攝的照片，當中部份照片更由袁偉豪親自掌鏡拍攝，所以寶兒在IG也半開玩笑稱丈夫是攝影大師。

【香港小姐2021】張寶兒一雪《聲夢》「時裝車禍」前恥　助利愛安擺脫「東涌羅浩楷」稱號　

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再突破性感界限

最近一輯相片，她穿西裝褸配白色喱士超低胸薄紗裙，不過把外套拉低，再突破性感尺度。不過她有寫明：「#放心完全無走光 #拍照一定做好安全措施 #否則袁生怎會給出街🤣」

現年29歲的張寶兒身高165cm，當日選美時只有46kg，體重過瘦。現在以練出結實線條為目標，骨肉更為均勻，身段比當日選美時更佳。

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張寶兒Keep Fit有三大原則。控制飲食：

吸收優質蛋白質

由於張寶兒以增加肌肉為主，所以主力吸收優質蛋白質，例如雞胸或魚便是她的最佳選擇，再配合多菜少澱粉質，令健身事半功倍。

她只在早餐接觸澱粉質，午餐和晚餐都盡量以蔬菜纖維和蛋白質為主，因為纖維可幫助消化及排毒。同時，張寶兒在烹調蔬菜時注意火候控制，因煮太久會令蔬菜維他命流失，但太生冷又會帶來寒濕。

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控制飲食份量

此外，她食水果和零食都以健康和低果糖為主，比如火龍果、蘋果等。

零食方面，張寶兒會選擇無鹽杏仁及不經油炸的蕃薯片，同時也會控制份量，和在適當的時間獎勵自己。

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負重運動

屬於「瘦底」的張寶兒做gym主要為令身體線條更緊緻，所以在運動上會著重不同肌肉上的負重訓練，帶氧運動則為提升新陳代謝率。張寶兒表示自己每星期至少一次到Gym房報到，每次大約1小時。

除做gym，張寶兒也走出室外，比如有時會行山，以及盡量多步行，將鍛鍊融入生活。

撰文 : TOPick柴犬出動

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