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【明星理財】苟芸慧酒店隔離時撞傷額頭　有意定居香港入市買樓

娛樂 13:18 2021/09/08

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苟姑娘狀態大勇。

苟芸慧早前由苟芸慧早前由加拿大返港在酒店接受強制隔離時，發生意外撞傷額頭，日前「復出」為代言的地產按揭公司拍攝新一輯廣告，以兩個造型上陣的她狀態大勇，額上未有明顯傷痕，拍攝時還跟工作人員有講有笑，表現親民，無損女神級形象。

已連續第三年為該地產按揭公司擔任代言人的苟芸慧，在廣告中飾演「藝人」角色，她笑言今次是「做番自己」，苟芸慧興奮表示：「好開心，可以做回自己，今次有兩個造型：一個斯文、一個華麗，現場看到好多靚衫靚鞋，好似Shopping，睇見都開心。」

今次廣告拍攝原本是苟芸慧強制隔離緊接開工，但因她在隔離期間意外受傷，令廣告延期開工，對此苟芸慧稱：「今次廣告拍攝，應該是隔離後第一個工作，無奈之前我發生意外整傷自己，幸好廣告客戶同拍攝團隊好好，願意等我一個月，令我可以康復再投入工作。」

問到苟芸慧的康復情況？她表示已好得七七八八，化妝後絕對可以掩蓋傷口疤痕，沒有影響上鏡靚樣，但她透露近排頻頻發生意外，令他行事要份外小心。

有意長居香港。

她謂：「這段日子真的好精彩，先在隔離期間撞傷、隔離完又發生意外，就連今日拍廣告都有發生小意外，拍攝时道具鏡突然跌下來，好彩只撞到我少少。」

講到廣告主題地產按揭，向來對投資甚有心得的苟芸慧，又可有投資物業的大計？她說：「在加拿大都有投資，因有機會在香港長住，所以都打算在香港買樓投資，不過要搜集多些意見先。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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