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【MIRROR成員】紙牌姜濤融入鏡粉家中　前夫無奈投訴：衣櫃裏的男人

娛樂 17:05 2021/09/08

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由MIRROR鏡妻粉的老公們（前夫）建立的社交平台群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，現時已累積超過33萬位成員，不論當中是真 ‧ 鏡粉或「前夫」，都不時分享家中的應援物、瘋狂追星事件。

前夫：衣櫃裏的男人

在昨日（9月7日），一位「前夫」上載一張有三個姜濤紙牌的相，但紙牌不再只是家中的擺設，而是進佔衣櫃，被掛上相信是前夫的衣物，又或者是家中的鏡粉為「姜濤」配襯衣服？

前夫寫道「衣櫃裏的男人我見過，我真係見過」，帖文惹來1萬5千人次讚好。網民各有看法，有人表示很想擁有，又有人大表同情，「感覺每件3都好高級」、「又幾ok喎」、「真係好癲」、「每日打開櫃心情都靚啲」、「好彩啱啱過咗農曆七月」。

該位前夫的家中其實不只衣櫃被姜濤「入侵」，他早於群組內分享過窗上貼著姜濤揮春、客廳有大型姜濤歌曲宣傳板，座駕車身又被貼上姜濤新歌MV的二維碼貼紙，應該被形容為「連環不幸事件」嗎？

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ViuTV下周一播《超感應學園》

前夫於下星期一開始或會迎來更多危機，皆因ViuTV會於下星期一（9月13日）起播出由設粵語配音版的《超感應學園》。

姜濤首次參與台灣偶像劇，飾演西多士一角，大展流利台腔國語，又首次在鏡頭前出浴。Anson Lo有份客串演出，兼與姜濤合唱片尾曲《愛不作聲》。

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同場加映 ERROR專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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