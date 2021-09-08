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【減肥陷阱】營養師公開日式料理肥爆中伏榜頭三位　黃凱詩：含2隻蛋厚燒玉子等於1.5碗飯

保健美顏 15:19 2021/09/08

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吃日本料理，是我在這兩年的疫情中，短暫尋回遊日感覺的方法，對正減磅的朋友而言，日本菜更是較容易吃得「瘦」的佳餚。可是，並非每款食物也屬低卡之選，根據我多年經驗，有三款日式料理，高踞中伏榜頭三位。

戰友秀媚說︰「沒可能的，這幾天一直很檢點，外吃選菜也很小心，前天是男友的生日，我亦堅持要吃日本菜，怎可能還會增磅？」
「沒錯，日本菜較多低脂食物選擇，但也有高脂陷阱，這些食物看似健康的。」我說。

煎煮時油份及糖份俱高

我隨即看看她的減肥日記，第一款前菜就是厚燒玉子。我說︰「玉子燒的脂肪很高，一客最基本150克，含兩隻蛋分量的玉子燒，熱量已有差不多300卡，即是一碗半白飯的熱量，不容忽視啊！」

她驚訝說道︰「看似蒸煮的小點，也有這麼高卡！」

一客鰻魚飯，最少有850卡。（iStock圖片）

「該是軟錦錦外表的影響，很多人以為只是蒸煮，要弄得那麼鮮味，其實是一層層用油煎的，而且，材料中有糖份及食油，熱量不少。」聽罷我的解釋，秀媚嚇得傻了眼。

減肥切忌吃牛舌

我頓一頓，再說：「另一款易中伏日本料理，非鰻魚飯莫屬，戰友都以為它只是魚料理，熱量應當很低，沒想過鱔的肥膏爆燈，單單一件鰻魚壽司已經有50多卡，要是一客鰻魚飯，最少有850卡。到居酒屋， 吃串燒是常識吧！但減肥中，萬萬不能選牛舌，牛舌是牛肉中，脂肪爆高的食材，脂肪含量最少有6成。」

營養師黃凱詩提醒減肥戰友，減肥中，萬萬不能選牛舌，牛舌是牛肉中，脂肪爆高的食材，脂肪含量最少有6成。（iStock圖片）

「噢！幸好我只吃了玉子。不過，我記起了，好像喝了一點點清酒。」她說。

「一點點的意思是……」我趕緊問道。

她臉一紅，尷尬說道︰「半小枝吧！」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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