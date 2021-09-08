【減肥大作戰】一年食一次麥當勞開心到飛起　韓國天王Rain刻苦減肥餐單半年減22磅

▲ 韓國天王Rain公開減肥餐單，半年減22磅。

39歲韓國天王Rain（鄭智薰）最近在Instagram大放笑彈，透露自己長達一年未食過麥當勞，興奮得拿著外賣雀躍地在街上跳起，引來網民留言大呼搞笑。其實Rain一直對自己的身型有著嚴格管理，除了有一套高效燃脂運動，更有刻苦的減肥餐單，才成就今日的爆肌男神。

Rain上周一次過在IG分享5張「興奮到模糊」的照片，相中他拿著麥當勞紙袋，雀躍地在街上小跳步，而IG帖文內容則寫道：

運動完不知不覺走入麥當勞，走著走著，不知不覺買了炸雞！我為甚麼會拿出銀包……一年來首次吃這樣的宵夜，真的比任何事都開心！也比站在舞台上更充滿力量！

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Rain的這番言論引來網民爆笑，大讚他可愛之外，也有人盛讚他易於滿足。其實Rain素來著重飲食及運動，早前他曾在YouTube影片透露，19年底時體重一度高達90kg（約198磅），於是展開地獄式減肥，半年內成功減去22磅。

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Rain 的減肥餐單中，早餐和午餐菜單一樣，包括一個番薯、10顆迷你椰菜、半個橙、半個蘋果、100克雞胸肉、一杯乳酪及一份堅果，晚餐則不吃任何食物。

在飲食時間上，他採用了18：6間歇性斷食法，意即控制飲食時間在一天6小時內，其餘18小時則斷食，只會飲清水。

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而每周三是他的休息日（Cheat Day），可自由進食。減肥餐單以一星期為一個周期，星期日可自行選擇是否跟從減肥餐單，而其餘日子則按照餐單進食。

除了飲食之外，Rain亦相當注重運動，他曾表示，自己會在食飯前進行高強度間歇性運動，而他也經常會做一套為時30分鐘的TABATA運動，以達高效鍛鍊肌肉及減脂的效果。

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責任編輯：羅嘉欣