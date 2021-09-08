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【公海遊】邱騰華：公海遊郵輪至今開出17班次　下月將有第二艘郵輪加入服務

社會 14:09 2021/09/08

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邱騰華指公海遊郵輪至今開出17班次，下月將有第二艘郵輪加入服務。（馮漢柱攝）

郵輪「公海遊」復辦逾一個月，商經局局長邱騰華指截至昨日已有17班次郵輪航班開出，服務超過2萬名乘客，第二艘參與「公海遊」的郵輪將於下月加入服務，相信對業界有幫助；又指政府早前推出本地遊計劃，資助額亦加碼至1億元，形容業界反應理想。

立法會今日(8日)召開大會，議員關注政府支援旅行社及旅遊業從業員渡過難關的新措施，旅遊界姚思榮提到港府前年向旅行社，提供接待出入境旅客現金鼓勵；惟去年初起封關，旅行社無機會提出申請，詢問當局會否與相關部門商討，研究在通關無期下善用有關計劃，支援業界。

體育、演藝、文化及出版界馬逢國則稱，國家《十四五規劃綱要》賦予香港要成為中外文化藝術交流中心，當局要為業界人士提供相關有薪培訓；亦有議員建議，當局要舉辦多些短期活動，例如墟市、地區導賞等，為旅遊從業員創造就業機會。

商經濟局局長邱騰華回應指，政府在過去半年每當疫情有好轉時，都會在防疫前題下積極為旅遊業擴大營運空間，包括容許業界有條件舉辦本地旅行團，以及舉辦「公海遊」等，截至昨日已有17班次的郵輪航班開出，服務超過2萬名乘客，第二艘參與「公海遊」的郵輪將於下月加入服務，相信對業界有幫助。

他直言，業界如果要透過旅行社獎勵計劃下接待入境旅客取得資助，短期內會有困難，但強調政府同一時間有推出本地遊計劃，資助額亦已加碼至1億元，認為業界反應理想；強調旅遊業作為受疫情打擊最嚴重的行業之一，當局已經推出很多政策支援業界，包括開設臨時職位、提供有薪培訓計劃等。

他補充，當局亦會趁遊客減少，改善本地旅遊景點的質素，包括將海洋公園重新定位，以及繼續舉辦美酒佳餚巡禮等大型活動，將香港繼續保持為具競爭力的旅遊城市。

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責任編輯：陳正怡

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