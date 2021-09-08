【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　技工指知悉倉內曾有老鼠咬爛電線

▲ 時昌技工鍾國成今於死因庭作供。（陳國峰攝）

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉大火，導致兩名消防員殉職，死因研訊今（8日）續。時昌技工作供指，知悉淘大迷你倉內曾有老鼠咬爛電線，但不肯定是否在事發的3樓樓層。

時昌技工鍾國成供稱，他是時昌唯一持電工牌的技工，日常工作負責維修電燈及初步維修冷氣機，若冷氣機涉及複雜的維修程序，會交由承建商負責。

鍾指，平日會先到淘大工業村1座上班，依照1份由各區經理填寫的維修清單進行維修。鍾稱若非收到優先處理的指示，他會自行決定維修的次序。鍾坦言不知道淘大3樓迷你倉有多少部冷氣機，但根據機電署資料得知共有3部。

鍾指時昌的每部冷氣機平均每天運作8至10小時，由於鍾調教了時間掣，淘大的冷氣機每隔約4小時會自動關掉。鍾指於事發前2至3個月沒有到過3樓事發地點，他指知悉淘大迷你倉曾有老鼠咬爛電線，但不肯定是否在事發的3樓樓層，而大廈亦曾進行滅鼠工作。

鍾憶述，起火當日10時20至35分進入淘大工業村第1座貨𨋢，準備到5樓，惟控制貨𨋢的保安員強哥指嗅到煙味，故他們一同到3樓查看。鍾指，步出電梯便看見時任區域經理黃家晉，鍾指曾拿起倉外的滅火筒，嘗試進入倉內救火，由於濃煙太大，進入不足1米路程便折返。

鍾又指約10年前，在油漆課程中曾接受防火及使用滅火筒的訓練，他當時提議強哥報警，遂到2樓叫人撤離，並看見助理物業經理呂國榮，鍾指不記得與黃的對話。

從閉路電視片段可見，鍾於上午10時49分鍾進入起火的迷你倉內，逗留逾半分鐘後出來。

兩名死者為高級消防隊長張耀升（30歲）及消防隊目許志傑（37歲）。2016年6月21日牛頭角淘大工業村第1座3樓「時昌迷你倉」發生火警，焚燒約140小時，兩人曾協助救援，分別在同月21日及23日殉職。

聆訊下午續。

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記者：陳卓欣