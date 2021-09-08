【星二代尖子】郭可盈林文龍11歲女兒品學兼優　原校蔡繼有升中一獲選做班長

▲ 郭可盈林文龍的11歲女兒原校升蔡繼有中一，更獲選做班長。

一眾星二代紛紛開學，靚媽郭可盈與林文龍的獨女林天若（Tania）都大個女，新學期於名校保良局蔡繼有學校原校升中一，品學兼優的她更獲選為班長，她昨（7日）在社交平台分享自己的班長徽章，獲媽媽郭可盈留言為她打氣。

好學生！開開心心精精神神出發上學去！

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相片中可見Tania的確具有班長風範，不少親友及網民留言讚Tania叻女，「叻、靚、醒的好學生」、「新學期要加油」，並表示以Tania為傲。

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51歲凍齡靚媽郭可盈與53歲林文龍一直悉心栽培愛女，郭可盈更息影專心湊女，早年安排女兒同期就讀基督堂幼稚園（CCKG）和St. Catherine's國際英文幼稚園，分上下午班返學，一度被外界批評是虎媽，但多年後證明郭可盈教女有方。

▲ 郭可盈與林文龍錫女錫到燶。（IG圖片）

連續3年奪得學科冠軍

小學階段，郭可盈安排女兒入讀一條龍私立名校保良局蔡繼有學校，Tania在校內屢次獲頒獎學金。兩個月前小六畢業，Tania連續3年奪得學科冠軍和各種獎項，郭可盈感謝校長和老師悉心教導，讓女兒的校園生活過得快樂充實，並學識理想的求學方式，以多角度思考與實踐知識。

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郭可盈指中學階段是新挑戰，希望女兒繼續家庭座右銘「Work Hard, Play Hard」；而Tania亦表示自己成長了許多，變得更加獨立，會好好迎接中學新挑戰，並銘記學校的格言︰「每個孩子都有擅長的事（Every child is good at something）」。

位於深水埗的保良局蔡繼有學校於2002年創校，提供1至12年級（小一至中六）的雙語教育，教學模式傾向國際化，行IB課程，盛產不少狀元，今年IB放榜更一口氣誕生6名狀元，成績是歷屆最好。現時保良局蔡繼有學校全年學費由$82,500至$125,972不等。

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責任編輯︰王明芳