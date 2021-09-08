【港區國安法】涉47人初選案被控　何桂藍撤銷高院保釋申請

▲ 涉47人初選案被控，何桂藍撤銷高院保釋申請。（經濟日報資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，已被還押多時的何桂藍原定今（8日）向高等法院申請保釋，惟其代表大律師今早於庭上撤回申請，何桂藍需繼續還押。

何桂藍今原定由支聯會副主席、大律師鄒幸彤代表作陳詞，惟鄒今早被警方國安處拘捕，因此改由大律師郭憬憲代為陳詞，最終向主審法官、國安法法官杜麗冰表示撤銷申請。

現時案中獲准保釋的13名被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、鄒家成及余慧明。

控罪指，各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間在香港串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，濫用立法會議員《基本法》第73條所賦職權，在立法會取得大多數控制權，拒絕通過政府提出的財政預算案，逼使行政長官引用《基本法》第50條解散立法會，從而癱瘓政府運作，最終使行政長官因立法會重選後續拒絕財政預算案，須依《基本法》第52條而辭職 。

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記者：楊詠渝