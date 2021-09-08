  • 34°C
香港時間 : 2021908日 (週三) 15:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】議員質疑政府縱容「612基金」運作　許正宇：立法規管眾籌行為有複雜性

政治 14:43 2021/09/08

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

財經事務及庫務局局長許正宇。（馮漢柱攝）

「612人道支援基金」涉嫌違反《港區國安法》或其他法例，正被警方國安處調查。財經事務及庫務局局長許正宇，今早在立法會表示，由於案件正在調查中，政府不會評論其運作情況，但呼籲市民要劃清界線，以免受騙或要承擔法律責任。

提出口頭質詢的議員葛珮帆，不滿政府過去一直未有對「612基金」採取行動，又批評政府並無規管網上眾籌行為。許正宇回應指，本港有法例規管籌款活動，惟重點是眾籌的目的，而不是籌款的方式。他又指，政府會參考海外地區相關案例，審視是否需要修例，但強調這是一個「大課題」。

議員陳恒鑌指出，「612基金」在香港運作超過兩年，籌得超過兩億元，而且銀行亦容許團體借出戶口予另一團體使用，質疑現行法例存有漏洞。許正宇重申，政府各部門正認真處理和跟進情況，但強調正正反映問題有複雜性。

另一議員何君堯重提財庫局早前曾指，毋須規管有關眾籌問題，惟警方對「612基金」執法後便改稱要處理，關注局方有否立法時間表。許正宇反駁，強調自己並非失職或卸責，指出法律條文制訂並非很簡單的事，若貿然拋出空泛時間表，是不負責任的做法。

議員謝偉俊則形容，政府多個部門在《港區國安法》實施後，才彷彿如夢初醒處理問題，質疑有關部門和官員失職。許正宇回應重申，政府班子一心一意希望香港的大問題，又形容「鬧走我、鬧死我是無用」，強調最重要是解決問題。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：胡偉明

許正宇 港區國安法 陳恒鑌 葛珮帆 立法會 財經事務及庫務局 謝偉俊 何君堯 政治

最高瀏覽

【最佳伴侶】男友付大部份首期上車置業　林秀怡帶埋媽媽與男朋友同居
18:51 2021/09/07
【最佳伴侶】男友付大部份首期上車置業　林秀怡帶埋媽媽與男朋友同居
【練琴苦況】6歲男童喊住練琴畫面淒慘　虎媽不准停︰就算喊都要練完
17:38 2021/09/07
【練琴苦況】6歲男童喊住練琴畫面淒慘　虎媽不准停︰就算喊都要練完
【網購陷阱】港爸拆淘寶包裝後無洗手進食全日肚屙　業內人士：劣質包裝含二噁英可致癌
16:55 2021/09/07
【網購陷阱】港爸拆淘寶包裝後無洗手進食全日肚屙　業內人士：劣質包裝含二噁英可致癌