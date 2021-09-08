【港區國安法】議員質疑政府縱容「612基金」運作　許正宇：立法規管眾籌行為有複雜性

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇。（馮漢柱攝）

「612人道支援基金」涉嫌違反《港區國安法》或其他法例，正被警方國安處調查。財經事務及庫務局局長許正宇，今早在立法會表示，由於案件正在調查中，政府不會評論其運作情況，但呼籲市民要劃清界線，以免受騙或要承擔法律責任。

提出口頭質詢的議員葛珮帆，不滿政府過去一直未有對「612基金」採取行動，又批評政府並無規管網上眾籌行為。許正宇回應指，本港有法例規管籌款活動，惟重點是眾籌的目的，而不是籌款的方式。他又指，政府會參考海外地區相關案例，審視是否需要修例，但強調這是一個「大課題」。

議員陳恒鑌指出，「612基金」在香港運作超過兩年，籌得超過兩億元，而且銀行亦容許團體借出戶口予另一團體使用，質疑現行法例存有漏洞。許正宇重申，政府各部門正認真處理和跟進情況，但強調正正反映問題有複雜性。

另一議員何君堯重提財庫局早前曾指，毋須規管有關眾籌問題，惟警方對「612基金」執法後便改稱要處理，關注局方有否立法時間表。許正宇反駁，強調自己並非失職或卸責，指出法律條文制訂並非很簡單的事，若貿然拋出空泛時間表，是不負責任的做法。

議員謝偉俊則形容，政府多個部門在《港區國安法》實施後，才彷彿如夢初醒處理問題，質疑有關部門和官員失職。許正宇回應重申，政府班子一心一意希望香港的大問題，又形容「鬧走我、鬧死我是無用」，強調最重要是解決問題。

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記者：胡偉明