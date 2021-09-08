【工廈重建】九龍灣業安工廈改建4座公營屋　提供2,200伙

▲ 房委會轄下九龍灣業安工廠大廈，最快2023年開展清拆重建，擬改建成4座2,200伙公營房屋。（資料圖片）

房委會轄下九龍灣業安工廠大廈，最快2023年開展清拆重建，擬改建成4座2,200伙公營房屋，未敲定作出售居屋抑或出租公屋用途。

房委會早前進行研究，顯示九龍灣業安工廈技術上可作公營房屋發展，今年5月已宣布重建轄下該工廈及相關清拆安排。現時該用地被規劃作「其他指定用途」註明「(商貿)」地帶，連同業安工廈之間的一段宏開道，在完成改劃作「住宅」用途後，房委會將會用作公營房屋發展。

擬發展地盤總面積1.5公頃，會以總地積比率9倍發展，可建總樓面面積是13.5萬平方米，日後擬改建成4座住宅大樓，提供2,200伙，可容納人口6,000人。

項目也提供綠化休憩設施、羽毛球場、兒童遊樂場；另外也設停車場、一間幼稚園，及6項社會福利設施。房委會按現時發展計劃，重建工程預計於2023年展開。

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記者：吳卓峰