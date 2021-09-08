【收受利益】滙豐銀行前主管涉串謀收賄　助友人隱瞞身分申1,200萬元貸款

▲ 被告於案發時是滙豐銀行貿易服務部主管。(資料圖片)

一名滙豐銀行前貿易服務部主管，涉嫌串謀收受利益，就兩筆總額1,200萬元的貸款向銀行隱瞞2間中小企業的最終控制人身份，昨日(7日)遭廉政公署落案起訴2項串謀使代理人接受利益罪名，獲准保釋明日(9日)在東區裁判法院答辯。



被告曾建文，46歲，香港上海滙豐銀行有限公司前貿易服務部主管，被控2項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。被告於案發時是滙豐銀行貿易服務部主管，他其中一項職責是向銀行企業客戶推廣金融產品，如企業客戶決定採用滙豐銀行的服務，則會交由滙豐銀行的客戶經理跟進。



2項控罪指，被告涉嫌於2010年8月20日至2012年11月19日期間，與其友人一同串謀，使被告在無合法權限或合理辯解下接受2筆賄款，當中涉及滙豐銀行批予華麗國際有限公司及萬德國際實業有限公司貸款限額中的若干款項，作為隱瞞其友人是該2間中小企業的最終控制人的誘因或報酬。



廉署調查發現，被告於2010年轉介華麗國際及萬德國際予其同事向滙豐銀行申請貸款，該2間中小企業被指名義上各由一名人士持有，但被告友人才是最終控制人，成立目的是要向不同銀行申請貸款。而該2間中小企業的最終控制人身份，是滙豐銀行在處理這2筆貸款申請時其中一項重要考慮因素。滙豐銀行最終於2012年向該2間中小企業批出兩筆總額1,200萬元的貸款。

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責任編輯：蘇文軒