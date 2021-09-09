【全裸示眾】印度旱災村民苦不堪言　6女童被迫全裸遊街祈雨

▲ 印度一條村落近日遇旱災，村民安排6名女童全裸遊街祈雨。

過份迷信不是好事，印度一條村莊近日遇嚴重旱災，民眾苦不堪言。村民舉行祈雨儀式，安排6名女童全裸遊街，深信此舉能安撫雨神。

6女童全裸遊街

綜合外媒報導，事件發生在Bundelkhand一座村莊，當日6名女童被安排全裸遊街。她們排成一行，抬起木桿，桿上綁着一隻青蛙。當地人相信，此祈雨儀式能夠安撫雨神，令祂降下甘露。

六名女童遊走村內每一戶家庭，向村民收集糧食，再捐贈給當地寺廟。一群婦人跟在女童後面，唱詩歌祈雨。村民稱此安排獲女童家長同意，沒有人表達不滿。當地有官員指，行政部門現階段沒能採取任何行動，

只能讓村民了解迷信沒有用，此做法不會帶來預期的效果。

▲ 女童全裸遊街祈雨。（影片截圖）

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存在已久的陋習

警方表示尚未接獲有關事件的正式投訴，指安排女童全裸遊街是當地存在已久的陋習，若發現女童被迫參與儀式，將採取拘捕行動。印度國家保護兒童權利委員會得悉事件後，要求當地政府作出調查並提交報告。

報導亦提及，印度不少地區有獨特的祈雨儀式，村民會舉行聖火儀式、安排與青蛙或驢子結婚，或是遊街唱讚美雨神的歌曲。

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責任編輯：王明芳