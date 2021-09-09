  • 32°C
香港時間 : 2021909日 (週四) 12:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全裸示眾】印度旱災村民苦不堪言　6女童被迫全裸遊街祈雨

親子 12:17 2021/09/09

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

印度一條村落近日遇旱災，村民安排6名女童全裸遊街祈雨。

過份迷信不是好事，印度一條村莊近日遇嚴重旱災，民眾苦不堪言。村民舉行祈雨儀式，安排6名女童全裸遊街，深信此舉能安撫雨神。

6女童全裸遊街

綜合外媒報導，事件發生在Bundelkhand一座村莊，當日6名女童被安排全裸遊街。她們排成一行，抬起木桿，桿上綁着一隻青蛙。當地人相信，此祈雨儀式能夠安撫雨神，令祂降下甘露。

六名女童遊走村內每一戶家庭，向村民收集糧食，再捐贈給當地寺廟。一群婦人跟在女童後面，唱詩歌祈雨。村民稱此安排獲女童家長同意，沒有人表達不滿。當地有官員指，行政部門現階段沒能採取任何行動，

只能讓村民了解迷信沒有用，此做法不會帶來預期的效果。

女童全裸遊街祈雨。（影片截圖）

最新影片：蘇慧音爸爸培育乒壇新力軍　女拔小師妹陳劭藍成後起之秀

存在已久的陋習

警方表示尚未接獲有關事件的正式投訴，指安排女童全裸遊街是當地存在已久的陋習，若發現女童被迫參與儀式，將採取拘捕行動。印度國家保護兒童權利委員會得悉事件後，要求當地政府作出調查並提交報告。

報導亦提及，印度不少地區有獨特的祈雨儀式，村民會舉行聖火儀式、安排與青蛙或驢子結婚，或是遊街唱讚美雨神的歌曲。

最新影片：揀錯書包易令學童寒背　脊醫4招教你揀好書包

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【母乳餵哺】裸體倒立餵母乳掀熱議　奧運金牌媽媽︰母性是純潔
17:37 2021/05/20
【母乳餵哺】裸體倒立餵母乳掀熱議　奧運金牌媽媽︰母性是純潔
【SEN男孩】重440磅無合身衣物被迫全裸　13歲自閉男癡肥背後藏悲慘身世
17:42 2021/04/26
【SEN男孩】重440磅無合身衣物被迫全裸　13歲自閉男癡肥背後藏悲慘身世
【印度巴士輪姦案】少女巴士遭6人輪姦亂棍打死　犯人不悔改：她應保持沉默地被姦
09:55 2020/03/20
【印度巴士輪姦案】少女巴士遭6人輪姦亂棍打死　犯人不悔改：她應保持沉默地被姦

你可能感興趣

【母乳餵哺】裸體倒立餵母乳掀熱議　奧運金牌媽媽︰母性是純潔
17:37 2021/05/20
【母乳餵哺】裸體倒立餵母乳掀熱議　奧運金牌媽媽︰母性是純潔
【SEN男孩】重440磅無合身衣物被迫全裸　13歲自閉男癡肥背後藏悲慘身世
17:42 2021/04/26
【SEN男孩】重440磅無合身衣物被迫全裸　13歲自閉男癡肥背後藏悲慘身世
【印度巴士輪姦案】少女巴士遭6人輪姦亂棍打死　犯人不悔改：她應保持沉默地被姦
09:55 2020/03/20
【印度巴士輪姦案】少女巴士遭6人輪姦亂棍打死　犯人不悔改：她應保持沉默地被姦
家庭關係 家庭教育 印度 旱災

最高瀏覽

【生活智慧】Z字頭一定是80年代出生？ 拆解香港身份證首個字母的秘密
13:22 2021/09/08
【生活智慧】Z字頭一定是80年代出生？ 拆解香港身份證首個字母的秘密
【疫苗獎賞】信和疫苗抽獎21名得獎者今日公布　觀塘凱滙新業主誕生【即看得獎名單】
12:30 2021/09/08
【疫苗獎賞】信和疫苗抽獎21名得獎者今日公布　觀塘凱滙新業主誕生【即看得獎名單】
【直升機求婚】維港上空直升機拉橫額求婚　空中盤旋掀熱議
11:25 2021/09/08
【直升機求婚】維港上空直升機拉橫額求婚　空中盤旋掀熱議