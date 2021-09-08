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【組合屋】房委會增兩項目以組裝合成建屋 德田街項目將樓高33層

社會 16:13 2021/09/08

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陳帆指將選取更多適合用地組裝合成建公營屋。 (馮漢柱攝)

房委會早前將東涌第99區公營房屋發展項目，定為組裝合成法首個先導項目。運輸及房屋局長陳帆今早(8日)在立法會表示，房委會今年6月決定於藍田德田街及安達臣道石礦場的的項目，合共4幢住宅大廈，採用組裝合成建築法，當中德田街的項目將樓高33層。

陳帆指現時該項目正進行停車場挖掘工程，料可於2024年落成。他又表示選取用地需要考慮地勢要較平坦，顧及交通網絡配套，附近要有足夠儲存空間，路面要有一定闊度等，期望日後選取更多適合的公營房屋用地採用組裝合成法。

他指現時房委會部份公營房屋項目，超過9成組件採用預製技術，可以在6日內完成建造超過20個公營房屋單位的標準樓層。

陳帆又指，日後若先導計劃證明有一定需求，會考慮在港設立製造工廠，增加港人就業機會。

房委會早前決定於藍田德田街及安達臣道石礦場，分別以組裝合成法興建一幢樓高33層、兩幢28層高及另外一幢17層高的大廈。

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責任編輯：余思嵐

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