【香港小姐2021】莫韻諰體脂率16%分享塑身法　關楓馨茹素5年維持健康

▲ 莫韻諰（Vincy）自小已是排球精英。

《2021香港小姐競選》今年以「WE MISS HONG KONG」為大會口號，12強佳麗：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳，將於9月12日（星期日）決賽競逐后冠。

今屆港姐其實暗藏不少運動健將，其中莫韻諰（Vincy）便自小已是排球精英。另本屆亦有不少廚藝高手，10號楊培琳（Penny）饅頭及肉包等巧手小食樣樣皆能，關楓馨（Fabienne）醉心鑽研無蛋奶素食甜品，為過敏及素食者帶來更美味健康的選擇，煞是有心。

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▲ 18號莫韻諰。

莫韻諰動靜皆宜

身高169cm、天性好動的莫韻諰，6歲開始學高爾夫球，小學時更已是沙灘排球校隊代表；之後Vincy前往加拿大升讀大學時，仍有繼續打沙排，並曾參與不少國際性賽事，因而認識來自世界各地志同道合的好友。

Vincy指打排球除可鍛鍊敏捷身手外，亦有助其練好英語：「那時每日放學都去練波，同時練英文，兼學懂怎樣同團隊相處，亦建立到自信。」Vincy本身亦是活潑開朗型，故在加拿大讀書期間認識很多外籍朋友，她亦坦言喜歡接觸不同文化。

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身型線條健康結實的Vincy，體脂率原來低至16%，足證她無論運動及飲食均相當勤力自律：「我有做開GYM，主要做Squat同Leg Day Training，所以大髀肌肉會扎實。我覺得自己對腳不靚，但不覺得輸蝕，因為我是運動型。」

飲食方面，Vincy主要進食蔬菜及烤焗食物保持身段，亦因而掌握了不少西式美食的健康烹調方法！除了運動及烹飪，Vincy亦熱愛音樂，鋼琴造詣更高達八級。

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楊培琳廚藝高手

同樣「入得廚房」的Penny，由於小時候經常幫家人整饅頭及包肉包等中國傳統小食，所以練得一雙巧手，長大後亦偶爾抽空煮家常菜大展廚藝，但問到拿手好菜是甚麼，她即謙虛謂：「都唔係咩特別嘢，哈哈！」

自小以英文與弟弟妹妹溝通的Penny，直指決賽最大考驗是練好廣東話，她又謂克服語言障礙方面，師姐朱晨麗幫了她很多：「她教我要做自己，想表達的事要自信及大膽講出來。如果別人聽不明，就自己練多點。」

4歲已學舞的Penny，同樣是舞林高手，雖然未有正式拜師學藝，但卻曾先後嘗試過踢躂舞、中國舞、民族舞、芭蕾舞以及現代舞等，足證甚有天份。

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Fabienne茹素五年

至於Fabienne雖然年紀輕輕，但已躊躇滿志，茹素經驗長達五年的她，因眼見現今香港茹素者甜品素食選擇依然未見多元普及，故特意鑽研無蛋奶素食甜品並開設網店為需要者提供選擇。

她稱：「現在香港雖然多了素食餐廳，但素食甜品選擇仍好缺乏，很多人覺得好難食，我想幫無蛋奶素食甜品改變這固有印象。希望多了這美味選擇後，大家可以嘗試一星期至少食一至兩次素食，無論對健康及環保都有幫助，對小動物亦會好點。」

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