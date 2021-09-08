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【明星扮靚】佘詩曼努力運動保持身型　阿佘偏愛熟男抗拒姊弟戀

娛樂 16:17 2021/09/08

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佘詩曼（阿余）與俄籍網絡紅人Artem Ansheles一同為護膚品牌 Clarins 拍攝全新一輯廣告。阿余狀態大勇，二人又相當合拍，在34度高溫下依然十分專業。

阿余與Ansheles「親密接觸」

阿佘、Ansheles在戶外與陽光玩遊戲，而要拍攝自拍相，阿佘更為Ansheles 塗眼霜。原來這個「塗眼霜」鏡頭背後，也試位了不少次，阿佘似乎不是不熟手呢！

幸好最後有驚無險，阿余未有弄傷Ansheles雙眼。阿佘表示：「平日自己搽 cream 就多，幫人搽真係未試過，唔係好就手，所以都有要小心啲，始終女仔指甲好尖。」

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積極運動保持美好身段

阿佘最近在社交平台展示fit爆身型，大騷纖腰，阿佘：「稍後演出角色需要，所以趁有時間就努力努力，但做運動後發覺整個人精神狀態都好咗，自己都希望keep 住。」

至於被問到感情問題，又可會接受姊弟CP？阿佘回應「感情世界相信年紀唔會最大問題，不過個人比較鍾情成熟穩重，令我好欣賞嘅人。」

最新影片推介：ERROR專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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