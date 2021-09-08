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【謀殺罪成】涉毆斃妻子後稱自衛　非洲籍漢謀殺罪成囚終身

社會 15:53 2021/09/08

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涉毆斃妻子後稱自衛，非洲籍漢謀殺罪成囚終成。（資料圖片）

39歲非洲岡比亞籍無業漢涉於2019年4月，在土瓜灣寓所內將菲律賓籍妻子毆斃，無業漢早前於高等法院否認謀殺罪受審。由7人組成的陪審團自昨天（7日）起退庭商議後，今（8日）午一致裁定無業漢謀殺罪成，無業漢依例被判囚終身。

涉案被告Ousainou Touray（39歲）被控1項謀殺罪，控罪指被告約於2019年4月10日謀殺死者Cuyacot Adele Melano（40歲）。

控方今指被告2012年以難民身份來港，曾有3項案底，當中包括非禮及傷人控罪。辯方則指鑑於謀殺控罪只有單一判刑選項，因此亦未有進一步陳詞，法官遂依例判以被告終身監禁。

審訊期間控方案情指，案發當晚被告與死者在房間內爭執，有鄰居曾多次聽見死者的尖叫聲及哀求被告停手，被告亦承認曾與死者打架，但強調自己只是出手自衛，事後兩人更一同睡覺，惟不知何故醒來時發現死者已死去。

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記者：楊詠渝

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