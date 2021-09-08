【跨境洗黑錢】中港警方聯手破跨境洗黑錢集團拘22人　涉額逾7億元

▲ 本港與內地執法部門破7.4億跨境洗黑錢案。(曾秋文攝)

警方聯同內地執法部門採取聯合代號「耀斑行動」，搗破一個跨境洗黑錢集團，涉及金額超過7億元，合共拘捕22人，其中14人在本港拘捕，年齡介乎23至75歲。內地部門在深圳南山區亦搗破操控中心，行動中檢獲多部手機、銀行咭及銀行信件等。

警方財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示，一個本港及內地的犯罪團伙，透過本港多個銀行戶口將不法款項轉移到內地操控，收取犯罪得益，涉及黑錢7億4000萬元，當中2億7200萬元涉及騙案，犯罪集團招攬市民開設傀儡戶口，並將網上登入名稱和密碼交給內地的同黨，迅速將金錢轉往海外。

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行動中香港警方拘捕12男2女，當中包括31歲主腦，行動中警方凍結120萬元懷疑犯罪得益；同時內地警方拘捕7名內地男子和1名香港女子(20至29歲)，相信受集團主腦指揮操控該批傀儡戶口，他們涉嫌「串謀詐騙 」、「洗黑錢」和「幫助訊息網絡犯罪活動」罪。

鄭麗琪指出，案中發現2億7200萬元的黑錢涉及 43宗騙案，發生在去年4月至本年8月，當中40宗為電話騙案，其餘屬投資和網上情緣騙案，涉及 10男33女(23至85歲)受害人，分別是學生、主婦、退休人士和文員，其中被騙取最多金額一宗案件受害人損失 8220萬元。鄭表示留意到犯罪集團近年以虛擬銀行及加密貨幣進行清洗黑錢活動，警方會與有關金融機構加緊聯絡。

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記者：曾秋文