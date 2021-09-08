《艾蜜莉在巴黎》女主角莉莉哥連斯結婚　甜蜜表白：我愛你勝過一切

▲ 《艾蜜莉在巴黎》女主角莉莉哥連斯結婚。

現年32歲、憑劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）人氣急升的莉莉哥連斯（Lily Collins），在今日（9月8日）在社交網上張3張穿著婚紗，與導演查理麥杜華（Charlie McDowell）合影的婚照，宣布二人在本月4日在科羅拉多州拉埋天窗。

Lily Collins同時並向丈夫寫下愛的宣言：「我從來沒有想過成為別人的人，現在我要成為你的妻子了。2021年9月4日，我們正式成為彼此的永遠。我愛你勝過一切。」十分溫馨。

二人早於去年已宣布訂婚，兩人在2019年拍拖，於去年9月在墨西哥旅行時，查理向莉莉求婚，當時莉莉已急不及待在社交網表示：「我等不及與你共度餘生」。

莉莉哥連斯的爸爸Phil Collins是搖滾樂隊Genesis的鼓手及主音。至於查理麥杜華《發條橙》（A Clockwork Orange）男主角馬康麥杜華（Malcolm McDowell）及女星瑪莉薛汀寶（Mary Steenburgen）的兒子。

查理曾執導《愛有來世》（The Discovery）等電影，而他父親是經典電影《發條橙》的男主角馬康麥杜華（Malcolm McDowell）、母親為女星瑪莉薛汀寶（Mary Steenburgen）。

至於現年32歲的莉莉哥連斯的父親，是搖滾樂隊Genesis的鼓手及主音Phil Collins。

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