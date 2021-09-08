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【香蕉成熟時】地捫官網教生熟香蕉功效　全熟香蕉可延緩衰老抑制胃潰瘍

食用安全 16:39 2021/09/08

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香蕉處於不同階段，對身體也有不同功效。

揀蕉有學問，地捫曾經在Facebook專頁「Del Monte Fresh HK地捫鮮果」解構過香蕉的不同效果，原來香蕉按成熟程度可分為7個階段，每個階段對身體都有不同功效，愛好香蕉的人士絕對不能錯過。

按地捫介紹，香蕉可分為未熟青、半青半黃、四分之三帶黃、全黃、帶啡點全熟等7個階段，點擊下圖了解更多：

    點擊圖片放大
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香蕉處於未熟階段時，呈青或半青半黃色，含有類似膳食纖維的「難消化性麥芽糊精」。這種成分有穩定血糖作用，且不易被小腸吸收，但可被腸道細菌發酵，改善腸道健康。

而四分之三至全黃的香蕉，味道香濃、口感軟滑，含有豐富維他命B2、B6及C能促進新陳代謝，具有美白養顏效果。當中所含的鉀及鎂，能消除疲勞，減少運動時抽筋機會。

至於帶啡點的全熟香蕉，含有大量多酚，能延緩衰老。研究亦顯示香蕉啡點越多，免疫活性越高，而當中的磷脂質，能有助抑制胃潰瘍，幫助消化。

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雖然不同階段的香蕉各有功效，但香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）過往曾受訪指出，香蕉在出斑點時糖分會提高，前後升糖指數差別可以很大。

如糖尿病患者或需要控制血糖的人士，不太適宜吃斑點蕉。若要吃，建議吃牛奶蕉或小型蕉，會較易控制分量。至於熟蕉，她建議小朋友、消化力弱、長期病患或康復中人士進食，因為越熟的香蕉糖分越高，亦特別容易消化。

不要在餐後進食香蕉

常說吃生果有助消化，建議餐後食用，惟Annie表示，因為香蕉含高澱粉質，本身餐後食飽，體內血糖已上升，這時再食蕉就會令血糖繼續上升，變得更不穩定，因此建議生果最好在餐前，或餐與餐之間進食。

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責任編輯：羅嘉欣

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