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【支聯會常委被捕】中聯辦指體現違法必究的公平正義　李家超強調必須依法處理

政治 16:33 2021/09/08

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政務司司長李家超。（陳葆琳攝）

支聯會4名常委因拒絕向警方國安處提交組織資料，今日上午被補。中聯辦發聲明指，警方國安處的拘捕行動體現了違法必究的公平正義。政務司司長李家超重申，任何人或組織違反《港區國安法》，必須依法處理。

警方國家安全處上月去信支聯會，稱有合理理由相信支聯會為「外國代理人」，要求該組織提交資料，惟支聯會否認指控，表明不會於限期前提交組織活動的相關資料。國安處今早以「沒有遵從《港區國安法第43條實施細則》通知規定提供資料罪」拘捕4名支聯會常委，包括副主席鄒幸彤、梁錦威、鄧岳君及陳多偉。

中聯辦發言人及後發聲明表示，香港是法治社會，任何人觸犯《港區國安法》和香港法律，都必將受到法律制裁。中聯辦堅決支持香港警方繼續對「支聯會」及其為首分子依法調查、依法處置。

政務司司長李家超今日立法會會議結束後見記者。他回應事件時表示，任何人及組織均受法律規管，若有任何人或組織違反《港區國安法》，政府立場十分清晰，必須依法處理。他又指，警方正就案件採取緊急行動，他並不適宜作出任何評論，強調警方及其他執法人員將會針對違法行為執法。

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記者：陳葆琳

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