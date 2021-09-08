【支聯會常委被捕】中聯辦指體現違法必究的公平正義　港澳辦斥支聯會抗拒執法

▲ 中聯辦堅決支持香港警方嚴正執法。（經濟日報資料圖片）

支聯會4名常委因拒絕向警方國安處提交組織資料，今日上午被補。中聯辦發聲明指，警方國安處的拘捕行動體現了違法必究的公平正義。

中聯辦發言人表示，香港是法治社會，任何人觸犯《港區國安法》和香港法律，都必將受到法律制裁。中聯辦堅決支持香港警方繼續對「支聯會」及其為首分子依法調查、依法處置。

港澳辦發言人則批評，被捕的支聯會副主席鄒幸彤等人，為掩蓋和抵賴其涉嫌違法事實，拒絕向警方提交有關資料，是公然抗拒執法，強調警方依法拘捕，體現有法必依、執法必嚴、違法必究的法治原則。

港澳辦又指，鄒幸彤等開脫理由，仍是反中亂港分子鼓吹的違法達義、公民抗命，充分暴露出其反中亂港的政治本質，以及挑戰港區國安法等法律的囂張氣焰，強調堅決支持深入調查支聯會涉違法行為，依法追究其首要分子的法律責任。

▲ 政務司司長李家超。（陳葆琳攝）

政務司司長李家超今日立法會會議結束後見記者。他回應事件時表示，任何人及組織均受法律規管，若有任何人或組織違反《港區國安法》，政府立場十分清晰，必須依法處理。他又指，警方正就案件採取緊急行動，他並不適宜作出任何評論，強調警方及其他執法人員將會針對違法行為執法。

警方國家安全處上月去信支聯會，稱有合理理由相信支聯會為「外國代理人」，要求該組織提交資料，惟支聯會否認指控，表明不會於限期前提交組織活動的相關資料。國安處今早以「沒有遵從《港區國安法第43條實施細則》通知規定提供資料罪」拘捕4名支聯會常委，包括副主席鄒幸彤、梁錦威、鄧岳君及陳多偉。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳葆琳