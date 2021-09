【英文教主】英文工作紙用Anson Lo當例句 英文名師分享3個IF用法常犯錯誤

▲ 英文名師分享3個If用法常犯錯誤。

Mirror成員Anson Lo今日(8日)在IG分享了一份英文功課,內容是一名英文老師,在工作紙上使用Anson Lo做例句中的教學例子,工作紙還附上3張Anson Lo照片,例句是「If Anson Lo comes to my class, I will scream out load.」引起粉絲熱議。

從Anson Lo上載的相片可見,英文工作紙的例句是「If Anson Lo comes to my class, I will scream out load.」,中文意思大約是「假如Anson Lo來到課室,我會興奮大叫!」有人估計英文老師應該是教徒,也有人大讚英文科老師貼地,與學生有共同的話題。

究竟If在英文中如何使用呢?英文補習名師Spencer Sir表示,If (條件句) 這個文法課題,大約小四開始會教,但到中學學生仍會重溫,因為香港學生大多忽略3個90%易錯地方。

1. 假設類別 - 後面一定是用 would + 動詞

當表示假設時,該事的發生機率應該0%)

是: If you did it, you would do…..

錯誤示範: If you did it, you did….

2. 「假設」 類別 – 後面用were*

下面哪個是正確的?

A.If he was you, he would not do it. B.If he were you, he would not do it.

正確答案是B。用此類型時要注意: If I were you, / If he were you 。(此時應該要用 were ,而不是was) 。Spencer表示,好多同學會寫錯的,記得要小心!

至於好多人問為什麼會用過去式 (past tense)? 因為past tense 除了表示 (i) 過去動作 ,亦可以表達 (ii) unreal past tense (不真實時都可以用)]

3. [早知] 類別: 相反意思 — 表達後悔

If had v +pp, would have v+pp

例句: If I had arrived earlier, I would have met Anson Lo in Central. 早知我早點到達,我就會在中環見到Anson Lo (即是:現在見不到他)

