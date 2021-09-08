【夜校】夜間中學課程就讀人數創5年新低　教育局指港專學員過渡安排良好

▲ 香港專業進修學校早前宣布在本學年起停辦夜中學及英文專修課程，教育局今日（8日）表示受影響學員的學業過渡安排進展良好。（資料圖片）

香港專業進修學校早前宣布在本學年起停辦夜中學及英文專修課程，教育局今日（8日）表示，其中兩間承辦相同辦中課程選修科目的辦學機構，已為受影響的港專學員安排講座講解安排及支援措施，形容有關學業過渡安排進展良好。局方亦公布，2020/21學年有1,127人修讀獲政府資助的夜間中學課程，屬近5年新低，亦較早年約1,400人水平減少約2成。

政府自2005/06學年推出「指定夜間成人教育課程資助計劃」，為符合資格的夜間中學課程成年學員提供30%、半額或全額學費資助。資助計劃下，教育局以5年為一周期，委託非牟利團體作為認可辦學機構承辦夜間中學課程。

港專在6月宣布為聚焦推動職業專才教育課程、邁向升格「專業進修大學」，而停辦夜校課程。教育局局長楊潤雄今以書面答覆立法會議員質詢表示，就一所在上周期辦學的機構早前宣布停止營辦夜間中學課程，局方於7月中公布3個辦學機構在2021/22學年至2025/26學年新周期遴選結果獲選後，已隨即與新周期的辦學機構溝通，要求為受影響學員提供協助，包括開辦與上學年相同的高中課程選修科目，以便學員過渡，其中兩個機構已安排講座講解相關安排及支援措施，個別機構已安排免費暑期課程予註冊學員。

局方數據亦顯示，過去5個學年修讀計劃下的夜間中學學員人數呈跌勢，2016/17至2018/19的3個學年，仍維持在1,400人或以上水平，分別為1,402人、1,426人及1459人，直至2019/20學年只有1,154人，按年急挫2成，2020/21學年更只有1,127人，為近5年新低。

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責任編輯：馮琪雅