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【新冠疫苗】國泰今解僱少數機組人員　稱其不打疫苗及拒交醫療豁免證明

社會 16:52 2021/09/08

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國泰今解僱少數機組人員，稱其拒交醫療豁免證明而不打疫苗（資料圖片）

國泰航空早前發內部通告，指從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須已接種疫苗，詳情請看：下一頁；其今（8日）回覆TOPick查詢證實，已解聘少數機組人員，並指因他們選擇不接種任何一種新冠疫苗，亦沒有提交因醫療原因的豁免證明，但未有交代具體人數。

國泰解釋，世界各地實施的入境管制措施，令他們難以為未接種疫苗機組人員安排執勤，又指新冠病毒正肆虐全球，因此確保其的顧客、社區及家人安全至關重要。國泰續指，由9月1日起，所有國泰航班會由已完全接種疫苗的機組人員執勤

機管局早前已表示，自 8 月 1 日已要求所有進入機場禁區的機場員工必須已完成接種兩劑疫苗，或出示陰性檢測結果證明，詳情請看：下一頁

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

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