【跳繩增高】狂母迫每日跳繩3000下助增高　13歲少女膝頭劇痛揭節骨發炎

▲ 內地有媽媽為了13歲女兒增高，要求她每日跳繩3000下。

家長都希望小朋友快高長大，關注他們身高和體重，擔心孩子會否太瘦，又或生得太矮。內地一名媽媽為了踏入青春期的女兒把握增高機會，要求她每日跳繩3,000下，導致女兒膝頭劇痛，還以為她想偷懶不跳繩，求醫後才發現她真的出了毛病。

綜合內地傳媒報道，來自杭州的13歲少女媛媛（化名）自來月經後，媽媽就要她每天跳繩，想身高158厘米、體重近60公斤（約132磅）的女兒能再長高一點，同時也可以靠做運動減肥。「她的骨骺還沒完全閉合，如果能抓住最後這一年的機會，還是很有希望爬上1米6」，媽媽希望女兒高一點、瘦一點，看起來就更美。

暑假加操至每日跳繩3000下

媽媽最初要求女兒每日跳繩1,000下，直至暑假時再加操至早午晚各跳1,000下，即一日跳繩多達3,000下。媛媛原本都有乖乖聽話，但早前她開始感到左膝疼痛，連行路也隱隱作痛。她告訴媽媽，卻換來媽媽無視，以為這是她不想跳繩的藉口，更斥責女兒︰

現在不願意堅持，以後長不高後悔的是你自己！

母女爭持了數天後，媽媽終於帶媛媛到浙江省中醫藥大學附屬第一醫院求診，該院骨傷科副主任劉迅為媛媛檢查後，確定她患上脛骨結節骨骺炎，媽媽隨即非常自責，有感自己為了女兒增高而失去理智。

劉迅醫生指出，跳繩有助於長高，不少家長每日督促孩子跳繩1,000至3,000下不等 ，有的甚至更多，可是跳繩過量會為孩子身體帶來損傷。

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中醫推介營養餐單輕鬆增高

註冊中醫馬琦傑表示，每個孩子都有不同的生長時期，有快亦有慢，若想增高，均衡飲食非常重要。馬醫師為家長提供食療建議，助孩子獲足夠營養，亦提醒家長一些飲食禁忌，以免阻礙身高發展。

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此外，兒科專科醫生鄭碧純曾指出，以下3個元素對孩子增高帶來正面幫助。

充足睡眠：生長激素在睡眠中會大量分泌

適量運動：任何運動對生長都有正面好處，需要跑跑跳跳的運動尤佳

攝取足夠蛋白質：如蛋白質攝取不足，會影響刺激生長激素分泌

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責任編輯：王明芳