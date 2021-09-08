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【新冠疫苗】上周再多4人涉接種疫苗後14日內亡　無臨床證據顯示因疫苗所致

社會 17:03 2021/09/08

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上周再多4人涉接種疫苗後14日內亡，無臨床證據顯示因疫苗所致‧（經濟日報資料圖片）

本港至今已有逾427萬人接種首劑新冠疫苗，衞生署截至周日(5日)的過去一周，再錄4宗死亡個案曾於14日內接種新冠疫苗，介乎46歲至74歲，當中一名57歲女子個案，專家委員會初步認為與疫苗接種沒有關聯；同期亦再增2名青年接種第二劑復必泰後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，二人均情況穩定。

食衞局今日更新新冠疫苗接種監測數據，截至9月5日過去一星期，衞生署共接獲166宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，包括再接獲2宗接種後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及2名14歲及15歲的男子，接種第二劑復必泰疫苗後兩至四天內出現胸痛，情況穩定。

而同期亦再多4宗離世前14日內接種新冠疫苗的死亡個案，涉及2名57歲及74歲女子，及2名分別46歲及66歲男子，均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起；其中涉及57歲女子的個案，專家委員會初步認為與疫苗接種沒有關聯，其餘3宗有待評估。

截至周日，衞生署共接獲5,698宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%，包括14宗死亡個案曾於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

新冠疫苗臨床事件專家委員會已總結19宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘3宗有待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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責任編輯：陳正怡

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