【生育率】本港生育率跌至0.87創歷史新低　李家超：政府過分干預未必恰當

▲ 李家超稱政府過分干預生育未必恰當。(馮漢柱攝)

近年香港的生育率偏低和持續下跌，去年更下跌至0.87的歷史新低。政務司司長李家超表示，一個家庭考慮是否生育取決於個人選擇、生活模式的取捨、經濟和社會情況等，政府過分干預未必恰當，亦未有就生育率制訂警戒線。

對於議員梁志祥關注政府有否就生育率的新措施及制訂生育率警戒線，李家超指出，香港的總和生育率過去30多年持續低於2.1的更替水平（即可維持現有自然人口的生育率），而過去三年的生育率分別是2020年的0.87，2019年的1.05，2018年的1.07。他指出本港生育率低的原因，主要是獨身女性比例增加、遲婚和延後生育所致。

李家超又提到香港人口正在急速高齡化，研究及推動不同的應對措施，締造有利生育的環境及推動家庭友善為目的，為有意生育的夫婦提供更好的支援。

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責任編輯：余思嵐