【體育發展】霍啟剛稱本港需檢討體育三化政策　體育發展應融入國家大局

▲ 港協既奧委會副會長霍啟剛。(資料圖片)

港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，本港於體育精英化、普及化及盛事化都應該作出檢討及調整，應該加強融入國家發展大局，「中國所需，香港所長」又希望能夠探討成立文體旅遊局。

霍啟剛今日(8日)在一個論壇上提到，本港的體育政策，三化政策的KPI(Key Performance Indicators、關鍵績效指標)，要顧及國家整體體育發展及提升到全民參與，通過體育凝聚社會。他舉例指，除了精英項目外，當局應考慮是否有資源投資到於非精英項目，甚至新興運動，例如滑板等，當局應否及早投資，以便更早取得成績。

在普及化方面，霍啟剛建議多在校園推廣體育，「美國的大學聯賽十分成功」，讓青少年早點參與體育發展，同時傳媒角色亦應加強，以今屆奧運為例，普羅巿民因收看直播而大力支持香港運動員，否則運動員奪獎「睇唔到都冇用」。

以投資角度而言，他建議政府買入大型賽事轉播權，向電視台換取「Air time」予體育總會，再供商界投資贊助，從而形成產業化，所得資金便可用作支持體育長遠發展。政府政策亦應該鼓勵商界及社會參與，應考慮包括稅務優惠以及體育消費券等採施。

廣東、香港、澳門將承辦2025年全國運動會，霍啟剛認為是一個契機加強三地體育長遠協作，除申辦比賽以外，三地政府可透過合作爭取日後在大灣區舉辦聯賽，在政策上融入大灣區，因此香港發展體育產業應配合國家發展方向，而成立文體旅遊局以發展體育是大勢所趨，可參考內地做法，認為有助體育產業未來發展。

民政事務局大型體育活動事務委員會成員郭基煇稱，商界在不同範疇都可貢獻體育，例如投資舉辦不同運動盛事，例如馬拉松、單車節等，但需要社會各界配合，「封路便要政府部門協助」，又稱現時ESG（環境、社會和管治）是企業能否獲得投資的重要因素之一，商界投資於體育產業便是其中一項可展示ESG的途徑。

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記者：蘇文軒