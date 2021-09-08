【神秘符號再現】南豐新邨住宅疑遭踩線　多個單位門鐘旁被劃上不明記號

▲ 鰂魚涌南豐新邨住宅疑遭賊人「踩線」。

鰂魚涌南豐新邨住宅疑遭「踩線」！前東區區議員魏志豪今日（8日）於社交平台上發貼文，指從社交平台及Whatsapp群組中，收到很多消息，指南豐新邨多座的住戶門鐘附近被人劃上不明記號，「不知是惡作劇還是另有目的」。

疑似賊人「踩線」符號再現私人屋苑 神秘符號解碼法，即看：【下一頁】

近日，有不少網民在「南豐新村居民關注組」中發貼文，指同層有至少4個單位的門鐘附近被人劃上不明記號，而且位置相約。有不少網民留言表示「好得人驚」，亦有網民懷疑被劃上不明符號的單位是曾被開門：

我想講早前我成日門口好似有人開門，我出到去又無人。我初初以為係個門壞壞地，後來我換左個鎖就無左o個（嗰）d（啲）聲，我懷疑有剔係代表佢地開到個門，我個剔後來加左（咗）一點即是已經開不到既（嘅）意思，有剔既（嘅）人有無聽過之前門鎖有人檸過既聲？？？？ 不過都係我自己估計。

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此外，有網民表示在3至4個月前已經有人按門兩次，亦有不少人建議通知管理處及報警：

其實三四個月前夜晚8至9點，有個阿伯（健康樣）按左（咗）屋企門鈴兩次，第一次無理佢，第二次狂按門鈴，話漏左（咗）d（啲）野（嘢）嚮（喺）我個單位。我開門問佢邊位，佢話認錯單位…….我見無事又無理佢。

如果好多戶都係咁，報警，然後通知報館好過啦，呢啲事見光即死！

其後，有網民於社交平台中交代，指警方今日下午會到南豐新邨跟進，涉事的住戶暫不需要清洗門口記號，「留返俾警察做嘢」。而TOPick就事件向魏志豪查詢，魏稱暫沒有人向他反映相關問題，而有關照片亦是由朋友轉發或於社交平台看到，希望可以透過貼文提醒街坊出入時要提高警覺：

無論是康怡還是鄰近的街坊，出入都請提高警覺。南豐住戶不妨加入相關群組繼續留意消息，甚至作出通報。

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記者：郭詩詩