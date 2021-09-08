【駕駛安全】司機車頭放多部電話引安全隱憂　運輸署研規管限制擺放數目

▲ 政府知悉社會關注駕駛者，駕駛時在儀錶板上擺放多部流動電話的情況。(資料圖片)

愈來愈多司機在車頭放置多部手機，引超社會關注駕駛安全問題。運輸及房屋局局長陳帆書面答覆立法會議員質詢，指運輸署正參考其他地區的相關法規和做法、觀察駕駛者在車廂內使用流動電話等裝置的情況，以及考慮如限制行車時在儀錶板上擺放流動電話的數目後，駕駛者會否在同一部電話同時使用多個應用程式等因素。

議員易志明提問，針對相關問題政府是否已決定作出進一步規管，包括限制放置在儀錶板上的手機或平板電腦的數目，及會否制訂立法以外的措施，以杜絕司機在駕駛時使用手機或平板電腦的行為。陳帆書面答覆指，就是否進一步規管行車時使用或放置流動電話等裝置，先決考慮是道路安全，亦須兼顧實際需要。運輸署正進行研究，會因應流動電話及車輛設備的科技發展及使用習慣的改變，循規管駕駛者擺放流動電話裝置的數量及位置，以及使用裝置的模式和用途等方向作考慮。

運輸署正參考其他地區的相關法規和做法、觀察駕駛者在車廂內使用流動電話等裝置的情況，以及考慮如限制行車時在儀錶板上擺放流動電話的數目後，駕駛者會否在同一部電話同時使用多個應用程式等因素。待擬訂具體建議後，政府會適時諮詢持份者。



執法方面，警務處會繼續透過「重點交通執法項目」，對不專注駕駛及危險駕駛的行為採取嚴厲執法，目標是改變及取締駕駛者不安全及不負責任的駕駛行為，以提升駕駛者的駕駛安全，從而保障他們及其他道路使用者的安全。政府期望，透過法例規管、宣傳教育、申領牌照以及執法等全方位的工作，能讓駕駛者，尤其是的士及商用車輛司機持續改善駕駛習慣，時刻保持安全意識。

根據警務處的資料，於2018年至2021年（1月至7月）期間，警務處就駕駛者在駕駛車輛時以手持或放置於其頭與肩膀之間的方式使用流動電話或電訊設備的執法數字，按車輛種類表列如下：

車輛種類 2018年 2019年 2020年 2021年(1月至7月) 私家車 12,747 10,325 10,854 6,524 電單車 38 33 71 37 貨車 11,957 10,389 12,503 7,670 的士 484 334 262 174 公共小巴 84 64 61 29 公共巴士 317 322 98 55 其他 85 102 70 47 總數 25,712 21,569 23,919 14,536

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責任編輯：蘇文軒