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【西九好去處】西九M+博物館11月12日開幕　首公開「一鏡到底」航拍影片揭開內部建築

社會 17:43 2021/10/09

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M+博物館11月12日開幕。資料圖片

位於西九文化區M+博物館將於今年11月12日將正式開放予公眾參觀，首年內香港居民可免費參觀。西九文化區更率先以「一鏡到底」航拍影片公開博物館宏偉的內部建築、展廳及天台花園的景觀，讓市民先睹為快。

即看M+博物館內部建築：

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西九文化區M+博物館以「一鏡到底」航拍影片公開博物館宏偉的內部建築。影片先從外部進入室內地下大堂，大樓兩側的天窗讓光線透進室內，及後亦展示地下大堂展廳及學舍；及後亦拍攝自動扶手電梯及二樓展廳樓層。

為慶祝開幕，從博物館開幕日起計12個月內，香港居民可免費參觀M+展廳展覽。開放後首三個週末，將有現場展演、講座、導賞團、工作坊、放映會和線上活動。

博物館開幕展由六個專題展覽組成，33個展廳及展覽空間內展出1,500件M+ 藏品系列，館藏達1500件，包括「M+希克藏品」展覽、「香港：此地彼方」及「M+希克藏品：從大革命到全球化」等。

M+的開放時間為星期二至日上午10時至下午6時（少數公眾假期休館），逢星期五延長開放時間至晚上10時，正價入場費為120元。

更多最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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