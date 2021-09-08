【藝術文化】西九M+博物館11月12日開幕　港人1年內可免費參觀

▲ M+博物館11月12日開幕。(資料圖片)

位於香港西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+落實於11月12日正式開放予公眾參觀。博物館將於11月11日舉行開幕儀式及邀請媒體參觀，首次展示M+來自香港、大中華地區、亞洲以及世界各地的館藏，當中包括視覺藝術、設計及建築，以及流動影像。從開幕日起計12個月內，持有有效身份證明文件的香港居民可免費參觀M+展廳展覽。



來自M+藏品系列約1,500件作品，將在博物館約17,000平方米的展覽空間展出，這包括33個展廳和其他展覽空間。博物館的開幕展由6個專題展覽組成，體現M+館藏的各個重點領域，展示博物館由2012年開始蒐羅的M+藏品系列內的視覺藝術作品、流動影像作品、設計品、建築項目、檔案藏品。

6個展覽分別為：

「香港：此地彼方」 -- 展覽分為「此地」、「身分認同」、「地方」、「彼方」四章，展現這城市的演變及自1960年代起至今的獨特視覺文化；

-- 展覽分為「此地」、「身分認同」、「地方」、「彼方」四章，展現這城市的演變及自1960年代起至今的獨特視覺文化； 「M+希克藏品：從大革命到全球化」 -- 從M+希克藏品中挑選精品，按時序回顧1970年代至2000年代中國當代藝術的發展；

-- 從M+希克藏品中挑選精品，按時序回顧1970年代至2000年代中國當代藝術的發展； 「物件・空間・互動」 -- 按主題與時序探討過去七十年的國際設計與建築，以及作品與我們今天生活的關聯；

-- 按主題與時序探討過去七十年的國際設計與建築，以及作品與我們今天生活的關聯； 「個體・源流・表現」 -- 從亞洲視角探討戰後國際視覺藝術的敍事；

-- 從亞洲視角探討戰後國際視覺藝術的敍事； 「安東尼‧葛姆雷：亞洲土地」 -- 一項由數以十萬計泥塑雕像組成的大型裝置作品，由享譽國際的英國雕塑家安東尼．葛姆雷和廣東三百多位村民於2003年花五天共同製作，反映中國的遼闊土地和龐大人口；

-- 一項由數以十萬計泥塑雕像組成的大型裝置作品，由享譽國際的英國雕塑家安東尼．葛姆雷和廣東三百多位村民於2003年花五天共同製作，反映中國的遼闊土地和龐大人口； 「博物館之夢」 -- 從M+構建的獨特亞洲脈絡探索全球概念藝術。

除主要展廳外，M+將在大樓不同公共空間如M+幕牆、大台階、工作室、天台花園和「潛空間」展出一系列委約作品和展示。

M+大樓採用陶瓦覆蓋縱向大樓，其南面外牆設有多用途LED顯示系統，用於展示與M+有關的各種內容。位於M+大樓地庫二層、沿着地下鐵路隧道走線開鑿而成的「潛空間」，是M+最具特色的展示空間，將用於展出大型裝置作品。



M+將於開放後首3個周末舉辦一系列特別慶祝活動，為博物館揭開序幕。屆時將有現場展演、講座、導賞團、工作坊、放映會和線上活動。

由開幕日起，M+的開放時間為星期二至日上午10時至下午6時（少數公眾假期休館），逢星期五延長開放時間至晚上10時。另外，為慶祝博物館開幕，從開幕日起計12個月內，持有有效身份證明文件的香港居民可免費參觀M+展廳展覽。



西九文化區管理局董事局主席唐英年強調，M+的開幕對西九文化區和香港的意義重大。他指，M+正式開幕是西九文化區發展進程中的重要里程碑，將為香港未來發展作出貢獻，鞏固香港作為世界領先藝術文化樞紐的聲譽，會將M+打造成為本港、亞洲和國際訪客必到之處。

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責任編輯：蘇文軒