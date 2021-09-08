【違檢疫令】兩男女未有遵從檢疫令擅離檢疫處所　分別被判囚10日及2個月

▲ 兩男女未有遵從檢疫令擅離檢疫處所，分別被判囚10日至2個月。（經濟日報資料圖片）

衞生署指，2名24歲及43歲的男女，早前分別未有遵從14天強制檢疫令，於未獲授權下離開指定檢疫地點及脫下手環，二人被控違第599C章規例，今日(8日)分別於九龍城裁判法院及西九龍裁判法院，被判監禁10日至2個月。

首宗案情涉及一名24歲女子，早前獲發強制檢疫令，須於家中接受強制檢疫14日；惟檢疫令尚未屆滿前，無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於2021年3月11日離開檢疫地點，並被發現脫下手環。

她被控兩項違反第599C章規例，今日於九龍城裁判法院就2項罪行各被判處即時監禁10日，同期執行。

另一宗個案涉及一名43歲男子，同樣早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日；於檢疫令尚未屆滿前，無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，2021年5月2日離開檢疫地點。

他被控第599C章規例，今日於西九龍裁判法院被判處監禁2個月，緩刑12個月。

署方稱，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。

截至今日，共有184人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等；發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡