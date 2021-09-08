【工商專業】民建聯強化跨階層服務　成立新委員會聚焦工商專業

▲ 民建聯成立工商專業委員會，整合處理工商界事務。（陳宛彤攝）

民建聯將委員會合併，成立新的工商專業委員會，以有效聚焦推動工商發展。身兼主席的立法會議員周浩鼎稱，香港面向國家十四五規劃、粵港澳大灣區發展，如何助香港工商界融入及把握機遇，是委員會重點工作。

周浩鼎續指，委員會由工商界不同背景人士組成，未來會與相關業界保持聯繫，委員會將設一系列論壇，並於下月初邀請財政司司長陳茂波出席，集中討論綠色經濟。

擔任副主席的議員陳恒鑌指，民建聯以往多作基層服務，今次合併委員會，是希望強化該黨，在工商專業及跨階層服務，尤其未來的前海合作區、大灣區有發展勢頭，故加強工商專業的工作。他續指，委員會也會聯繫社會各界，包括選委，希望能夠吸納更多參政、議政人才，為政府輸送人才。

委員黃英豪稱，大灣區內地城市發展急促，社會對政黨也有期待，希望透過委員會，切實幫助中小企進入大灣區城市，包括提供最新資訊，甚至落地提供協助。

委員陸地亦指，內地在九十年代發展珠三角，當時香港的工業界赴內地發展，帶動服務業的需要，令高端服務業今天可在大灣區發展。他認為，內地有自己的品牌、技術等，在市場上威脅到歐美，希望香港的工業界，能夠在大灣區起更積極的作用。

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記者：陳宛彤