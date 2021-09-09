【本地遊】旅發局推薦西九龍深度遊景點　5大路線涉參觀百年老店、藝術文化酒店

▲ 百年老鋪佐敦「廖孖記」。（梁偉榮攝）

為配合西九龍文化區及故宮博物館落成，旅發局今（9日）推出「大城小區 – 西九龍」項目，透過介紹5條主路線深度遊當區老舖及特色景點，推廣區內獨特人文地貌與社區文化，鼓勵市民深入油麻地和佐敦一帶社區，重新認識西九龍的獨特地道文化。

範圍覆蓋油麻地、佐敦及西九文化區，東起彌敦道及覺士道，南至柯士甸道，西至西九文化區海岸線，北接碧街，並以上海街、新填地街及廟街貫穿其中。

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重點景點包括百年老鋪佐敦「廖孖記」，1905年由廖氏兄弟廖仕忠及廖志忠創辦，初期以售賣豆腐、豆花及腐乳等食品為主。第二代掌舵人廖雄轉於佐敦閩街一號購入地皮，並興建廖孖記樓，地下一層便是「廖孖記」。

時至今日，「廖孖記」已由第四代掌舵人80後的廖晃業接手，他除了打理家族生意外，更是一名長笛演奏家，周末會到西九龍文化中心表演，其妹妹則是鋼琴家，其父親亦有演奏音樂，堪稱音樂世家。廖晃業因年幼在地舖長大，並在樓上居住，對於「廖孖記」擁有很深的情意結，故2012年於英國修畢音樂碩士學位後，隨即回港接手家族生意。

廖晃業媽媽表示，不時會自創新醬料，包括魚旦醬和腐乳醬，後者則可做卡邦尼意粉，而兒子留學時亦不時郵寄醬料以解其思鄉之情，其兒子亦不時利用醬料為同學下廚中菜，並十分受歡迎。她又指，「廖孖記」已成區內地標，街坊即使不懂街名，亦會認識「廖孖記」，而店舖不乏名星光顧，包括周潤發、李司棋、葉德嫻等。

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另一重點景點是1958年開業位於上海街的檀香店，由現時掌舵人羅業強的父親創辦，當中售賣的檀香和沉香有平有貴，最平55元三個檀木盤香，同樣款式的沉香則索價180元。羅業強指，近10年較多30多歲的年輕顧客購買沉香，佔半數客源，因為他們工作壓力大、有經濟能力，而沉香有安睡作用，最適合繁忙的都市人紓緩壓力；而疫情下市民多留家，亦令檀香和沉香的銷量增加。

羅業強表示，店內同時出售檀香扇，基於該扇生產工序繁複且利潤不大，內地已停產，現時只能售賣存貨，一把機器製作的檀香扇索價2,000元，而純人手打造的則需要6,000元，雖然昂貴，但仍有顧客購入收藏。他補充，即使行業現正式微，上海街由以往最多30間同類型店舖，現時只剩下數間，但亦不會強迫下一代接手。

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至於去年11月開幕的自助書店「油麻地書院」，由東華三院營運，在50年代曾成為書塾、跌打店等，位於去年5月被列入法定古蹟的油麻地天后古廟最南側，售賣香港專題、香港及中國歷史、宗教哲學書籍，以及一系列有關香港廟宇文化的文創產品，內裡還設計了多個以「大笪地」為主題的打卡位。負責人稱「書院」不為賺錢，只想把地方回復為傳遞知識的最初目的，即使入不敷支，仍可由毗鄰天后廟的收入作補貼。

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原身為商業大廈的香港東南樓藝術酒店，於2016年開始改造為藝術文化酒店，融合油麻地區文化及藝術家作品，23至25樓為舊物故事館，展出古董舊物珍藏，如報紙、打字機、梳妝枱，並提供茶藝或咖啡沖泡體驗。創辦人羅志清年輕時由潮州來港打拼，將商業大廈改造成酒店，只為宣揚油麻地地區文化。

酒店共有52間房，包括音樂主題房、25樓的東房及南房，南房依照羅先生的書房設計，東房則富現代感且用色強烈。酒店於2019年開幕，初時多為外國人入住，但隨後疫情爆發，轉做本地客生意，房價由2,000元降至500至600元，在「賞你住」計劃下已訂滿，酒店負責人強調客源多元化，不論年長人士還是情侶亦是顧客群。

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記者：陳麗娜