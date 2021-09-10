【嬰幼兒飲食】2歲前食海鮮花生減過敏風險　醫生：多元化食物助身體及早適應

▲ 醫生指出，及早進食高致敏食物有助身體適應，減低過敏風險。

環境污染，加上飲食習慣改變，令食物過敏在亞太地區愈來愈普遍。要減低子女患上食物過敏的風險，就要和過敏「鬥快」：愈早讓小孩進食多類型、多元化的食物，有助他們愈早適應，有效減低出現相關食物過敏的傾向。

愈早進食致敏食物 減過敏風險

「食物過敏」是指人體免疫系統無法分辨外來物是否有害，把個別食物當作敵人，胡亂攻擊，產生嚴重反應。要讓免疫系統分清食物有害無害，就得趁早進食，讓身體及早適應。

以花生為例，根據臨床隨機對照測試，兩組小童：甲組由出生至五歲不食花生、乙組則在出生後四至六個月開始進食花生，結果前者在五歲出現花生過敏的個案是後者的五倍，類似情況亦見於蛋類及奶類食物過敏研究。其他研究亦證實，小童患有食物過敏，日後出現其他過敏疾病如濕疹、鼻敏感及哮喘的機會較高。

不少家長以為小朋友不宜於一歲前進食海鮮、硬殼果、花生等，但事實上若出生後首兩年不開始進食高致敏食物，兒童身體的「學習期」一過，以後或會把這些食物當作敵人，日後出現食物過敏的傾向會大大增加。特別是高風險人士，例如有過敏家族病歷、小朋友本身患有濕疹或其他過敏病症等，就應更早一點進食高致敏食物。一旦戒食矯枉過正，反而會引致飲食失衡，導致營養不良。

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應戒則戒 高過敏風險宜諮詢醫生

所謂「高致敏食物」，其實只是統計數字上較多人對有關食物過敏，本身並非有害。世界各大權威醫學組織建議，一般嬰兒可在出生後約六個月開始進食高致敏食物，如嬰兒屬高風險，應先諮詢醫生意見，按照建議及早進食多元化食物。

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