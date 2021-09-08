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【星二代】姜大衞兒子姜卓文與林宣妤演舞台劇　姜大衞李琳琳現身捧場

娛樂 18:17 2021/09/08

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姜大衞和李琳琳捧兒子場。

由姜卓文（細John）、林宣妤（Serene）與蘇子情（Gabriella）主演 ，知名文化人胡恩威任導演的舞台劇《香港生死書》在文化中心公演，昨晚（9月7日）舉行第三場演出，細John的父母姜大衞（John哥）和李琳琳現身捧場。

欣賞完細John的演出後，John哥讚個兒子：「好難得！做戲、唱歌、跳舞，同舞台劇完全唔同，當中以舞台劇係最難，因為無得NG，我覺得佢都做得幾好！」

林宣妤、姜卓文）、蘇子情（左起）。

John哥怕演舞台劇

當年只23歲已成為影帝的John哥，原來對舞台劇有一定的恐懼感：「我都有做過舞台劇，做過3、4次，自己都有恐懼，每次做完都會大病一場，因壓力太大，大過拍電影好多好多，所以我都估唔到佢（細John）承受到，始終舞台劇好考人，佢做得OK啦，等佢慢慢去感受當中的樂趣。」

對細John第一次演舞台劇的評分？John哥：「合格以上啦，好難比100分！」細John笑說：「同我讀書成績差唔多，都係合格以上！」而John哥亦讚Serene和Gabriella等演員，好用心去做好這個舞台劇。

李琳琳感恩兒子轉變

李琳琳特別感激細John經理人鄭嫦青（Maria）:「好難得Maria搵到一個咁好渠道，令佢有機會學習台上演出，認真去對待自己的事業，將來要在演藝界發展，根基一定要打得好穩，呢個經理人真係無得彈，由佢哋綵排開始，日日陪伴左右十幾個鐘，提點佢哋有咩要改進，真係好多謝佢！」

此外，琳琳姐亦見證了兒子的轉變：「睇到佢喺屋企好用心，每日熟讀自己的對白，以前佢做嘢無咁肉緊，今次真係好努力，希望會有更好的成績。」細John和應媽咪：「我做嘢一向都咁肉緊㗎！」

親友在場心情緊張

問爸媽在台下是否很大壓力，細John說：「其實第1場係最緊張，因未知觀眾的反應係點，雖然練到好熟，但都擔心會有甩碌情況，第2場就開始放鬆，今日第3場知道有屋企人來，出場前真係緊張，個心卜卜聲咁跳，但唔係『怯』那種緊張，係想比個Good Show大家睇，自己都好期待呢一晚演出。」

至於自我評分，細John說：「可以做得更加好，每日的綵排到正式演出，我都學到好多新嘢，有新的進步和新的進展，希望尾場可以做得最好。」John哥琳琳姐透露之後會再來捧場，琳琳姐：「希望之後再睇時，細John會比今日更加成熟同進步。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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